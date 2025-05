(UNWEB) - Perugia, – La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni, l'avvio delle procedure per la presentazione dei progetti relativi alla campagna 2025/2026 dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM Vino), intervento "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

Un'iniziativa strategica per il posizionamento internazionale del vino umbro, che potrà contare su una dotazione finanziaria di 1.250.463 euro, di cui 1.190.463 euro destinati a progetti regionali e 60.000 euro a progetti multiregionali. La misura è volta a sostenere azioni di promozione del vino umbro di qualità certificata nei mercati al di fuori dell'Unione europea, attraverso attività informative, pubblicitarie e partecipazioni a fiere di settore, che raccontino il valore identitario, la cultura produttiva e la sostenibilità del comparto vitivinicolo regionale.

"Questa misura rappresenta una leva importante per le nostre imprese – dichiara l'assessore Simona Meloni –. Promuovere il vino umbro significa raccontare la nostra terra, i suoi paesaggi, la sapienza dei produttori e la qualità delle denominazioni. Con questo intervento diamo un segnale chiaro di supporto all'internazionalizzazione del settore, contribuendo alla crescita economica, alla reputazione e alla valorizzazione dell'Umbria nel mondo".

Il bando regionale prevede un contributo minimo per progetto di 100.000 euro e l'accesso riservato a soggetti con comprovata capacità produttiva, fissando soglie minime differenziate per singoli operatori e aggregazioni. I progetti potranno avere valenza sia regionale sia multiregionale, e si prevede che le eventuali economie possano essere redistribuite in modo flessibile per ottimizzare tutte le risorse disponibili. "La promozione nei mercati esteri non è solo una strategia economica – conclude Meloni – ma anche culturale: portare nel mondo il vino dell'Umbria significa raccontare un pezzo autentico del nostro Paese, dove qualità, tradizione e futuro si incontrano in ogni calice".