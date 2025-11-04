(UNWEB) – Perugia, La Regione Umbria presente a Ecomondo - The Green Tecnology Expo, fiera di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale dell'economia circolare e sostenibilità ambientale che è in corso a Rimini da oggi al 7 novembre. Questo pomeriggio l'assessore regionale all'ambiente e all'energia, Thomas De Luca, ha partecipato al talk "Focus on Pfas: invisibili ma eterni, i PFAS tra scienza e coscienza" organizzato dalla Fondazione Erica dedicato alla lotta agli inquinanti perfluoroalchilici.

"Una priorità assoluta per la Regione Umbria è garantire salute pubblica e sostenibilità - ha detto l'assessore De Luca - per questo abbiamo firmato la scorsa settimana un Protocollo d'intesa per il monitoraggio di queste sostanze nelle acque destinate al consumo umano. Grazie a questa iniziativa strategica, l'Umbria è diventata la prima regione in Italia a mettere in campo un monitoraggio continuo dei Pfas sulle acque del rubinetto. Questa azione, che è partita immediatamente, anticipa i termini previsti dalla normativa nazionale fissati al 13 gennaio 2026. Il Protocollo, sottoscritto con le Asl, Arpa, Auri e i gestori idrici, prevede un doppio campionamento e analisi capillari per garantire la salubrità delle risorse idriche regionali. Con la scienza al servizio della salute pubblica, l'Umbria si pone come modello di governance condivisa nella tutela delle risorse idriche. Ribadiamo la nostra richiesta al Governo: serve una normativa che metta definitivamente al bando i Pfas".

L'obiettivo è mettere in sicurezza l'acqua che i cittadini umbri utilizzano nelle proprie case e nei luoghi pubblici, rafforzando la fiducia nell'acqua del rubinetto che può rivelarsi più sicura e controllata persino di quella in bottiglia. I risultati dei controlli saranno pubblicati e resi accessibili in una fase successiva anche attraverso il sito www.lacquachebevo.it.

Domani, mercoledì 5 novembre, l'assessore De Luca parteciperà al panel organizzato presso lo stand Gesenu dal titolo "Efficienza tecnica ed ambientale nella gestione dei rifiuti" a proposito delle nuove linee di indirizzo di pianificazione per la gestione dei rifiuti della Regione Umbria.