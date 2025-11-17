(UNWEB) – Perugia – "La Camera di Commercio dell'Umbria – ha detto nel corso del suo intervento al Teatro Pavone la presidente della Regione Stefania Proietti - ha messo insieme oggi e premiato per la loro lunghissima attività le piccole realtà storiche che sono partite dai primi anni del 1800, accanto alle più grandi aziende della nostra regione, realtà che in Camera di Commercio sono tutte insieme, con una coesione che si realizza facendo rete, realizzando un collegamento tra le attività commerciali di impresa e il resto della comunità regionale, rappresentata dalla parte sociale".

"Si tratta di un esempio da seguire, anche nel coraggio di riuscire a dare unità, a partire del 2021, alle Camere di Commercio di Perugia e di Terni, per dare vita alla Commercio dell'Umbria. Ho tre grazie da dire – ha concluso Stefania Proietti - alla Camera di Commercio dell'Umbria e al suo presidente Giorgio Mencaroni. Il primo grazie è per il supporto, mai venuto meno in termini materiali, ma anche in termini di stimolo all'unica infrastruttura che la regione può dire sua: l'aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. In secondo luogo voglio ricordare la bella collaborazione per la nostra partecipazione a Osaka all'Expo universale, al quale abbiamo portato, attraverso le categorie e attraverso i Gal, tutti i Comuni e tutte e tutte le imprese regionali. Il terzo grazie è per quello che insieme potremo riuscire a fare attraverso lo strumento della Zes, uno strumento che ci consente di avere un'accelerazione straordinaria sulla burocrazia e che ha bisogno del supporto della piattaforma del sistema camerale per dispiegare tutti i suoi benefici in termini di semplificazione dal lato delle imprese".