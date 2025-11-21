(UNWEB) Perugia, – L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti, esprime piena soddisfazione per la decisione dei vertici della Sitem di ritirare i provvedimenti di licenziamento e di avviare il confronto sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali, nell'ambito di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e con il supporto delle istituzioni.

"Si tratta di una scelta di responsabilità – sottolinea De Rebotti – che consente di salvaguardare i livelli occupazionali e di creare le condizioni per una gestione equa ed equilibrata della situazione aziendale, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Il dialogo costruttivo tra impresa, parti sociali e istituzioni rappresenta la strada giusta per affrontare il complesso momento attuale ed individuare soluzioni sostenibili nel tempo".

L'assessore formula inoltre un plauso alle organizzazioni sindacali "per la tenacia con cui hanno seguito la vertenza e per il decisivo contributo nel favorire un percorso condiviso, che ha permesso di superare una fase delicata".

"In fase di transizione – conclude l'assessore – è fondamentale portare avanti un modello di relazioni industriali fondato sul dialogo. Solo attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti sarà possibile tutelare l'occupazione e salvaguardare il tessuto produttivo della nostra regione, assicurando prospettive di sviluppo e di coesione sociale".