(UNWEB) – Perugia – "Soddisfazione e motivato orgoglio" è stato espresso dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti presente questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 presso le aule dell'Its Umbria Academy di Perugia, e in collegamento con le altre sedi regionali dell'accademia.

A fare gli onori di casa dell'Istituto confermato dal ministero dell'Istruzione e del Merito come tra i migliori d'Italia, per l'eccellenza raggiunta sia in termini di qualità dell'offerta didattica sia in termini di inserimento lavorativo degli studenti formati, il presidente di Its Umbria Academy, Marco Giulietti, il vicepresidente Vasco Gargaglia e il direttore Nicola Modugno, in una cerimonia nel corso della quale sono stati illustrati i risultati conseguiti negli ultimi anni e delineate le prospettive di sviluppo dell'offerta formativa, sempre più orientata all'innovazione e alla risposta puntuale ai fabbisogni delle imprese.

"La conferma nel tempo di questo risultato – ha spiegato la presidente Proietti - costituisce un vanto per la nostra regione ed è l'ennesima dimostrazione che quando si fa squadra anche la piccola Umbria può dare il meglio di sé e costituire un modello a livello nazionale. Non abbiamo esitato ad investire fondi importanti del Pnrr su questi laboratori e oggi il percorso regionale dell'Its Academy garantisce le migliori tecnologie, i migliori laboratori in discipline che sono indispensabili. Dalla cyber security all'intelligenza artificiale, a tutti i percorsi che voi potete approfondire qui con una dotazione tecnologica davvero invidiabile, anche nel confronto con le altre regioni. Non a caso noi siamo tra i primi sotto tanti punti di vista, essendo anche una realtà regionale, con tante sedi tutte allo stesso livello tecnologico. Dove possiamo investire, investiamo tantissimo, 5 milioni di euro all'anno per i prossimi tre anni a valere sul Fondo Sociale Europeo, in un percorso professionale che reputo fondamentale per le nostre imprese, per le materie che approfondire e perché siete voi il fattore su cui l'impresa Umbria punta, perché siete voi, i giovani, le energie, la formazione sulla quale veramente punta l'Umbria tutta, potendo voi darci una grandissima possibilità di futuro".

"L'Its è una grande occasione per voi ragazzi – ha concluso la presidente Proietti - perché vi dà la possibilità di seguire dei percorsi di formazione complementari con i percorsi di studio delle scuole superiori e universitari, con i quali sono in stretto rapporto e dialogo. La grande vicinanza tra i soggetti interessati, dalle Istituzioni locali all'Università, da Confindustria Umbria alle singole realtà imprenditoriali del territorio, risultato per il quale ringrazio anche il presidente di Its Umbria Academy Marco Giulietti, consente di realizzare un prototipo di laboratorio e dunque di sperimentare nuovi modelli di economia digitale e di conoscenza. Questa è la vera sfida e noi dalle prossime settimane ci vedremo con tutta la rete della formazione regionale, per fare in modo che il dialogo tra queste realtà sia sempre più stretto e proficuo".