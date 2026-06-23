(UNWEB)– Perugia, – Prenderà il via il 30 giugno, alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il percorso formativo dedicato alla Zes Unica Umbria-Marche, promosso dalla Regione per fornire strumenti operativi e conoscenze specialistiche a chi è chiamato a governare, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo territoriale.

La prima giornata del percorso formativo dal titolo 'Zes Umbria-Marche: strumenti, procedure e opportunità per lo sviluppo territoriale', ospitata alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Pila (Perugia), è in programma dalle 9.30 alle 12.30 e segna l'avvio di un ciclo complessivo di otto moduli, per 25 ore di formazione gratuita, che proseguiranno tra Perugia e Terni con una scansione articolata nei prossimi mesi. Il percorso prevede una prima fase plenaria di apertura, con la presentazione del calendario complessivo e del modulo iniziale, mentre le lezioni successive saranno organizzate su due sedi distinte a Perugia e Terni. Dopo l'avvio del 30 giugno, il secondo modulo è previsto entro la prima metà di luglio, con il terzo nel mese di settembre.

Il primo modulo, sarà dedicato al quadro strategico della Zes come strumento di politica industriale. La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali di Joseph Flagiello, amministratore unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell'amministratore unico di Sviluppumbria Luca Ferrucci. A seguire è previsto l'intervento di Stefano Massari dell'Unità di Missione nazionale Zes. Il programma approfondirà i temi legati alla competitività territoriale e all'attrattività degli investimenti, analizzando il ruolo dei fattori localizzativi come infrastrutture, capitale umano e semplificazione amministrativa.

Spazio anche al rapporto tra incentivi e altri driver di sviluppo, all'attrazione delle filiere produttive e all'integrazione tra imprese e territori, fino agli impatti economici in termini di crescita del Pil, occupazione ed export.

Un focus specifico sarà dedicato alle peculiarità della Zes nel Centro Italia, con particolare attenzione al ruolo di Umbria e Marche, alle opportunità e ai limiti del contesto territoriale, oltre che all'integrazione con altre politiche pubbliche, dal Pnrr ai fondi europei fino alle strategie per innovazione e transizione ecologica. Le conclusioni della giornata sono affidate all'assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti.

"Con l'avvio di questo percorso – dichiara l'assessore De Rebotti – entriamo nella fase operativa di un impegno che avevamo assunto: mettere a disposizione del territorio strumenti e competenze per sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla Zes Unica. Una grande occasione per rafforzare l'attrattività dell'Umbria e accompagnare nuovi investimenti, ma perché questo avvenga servono preparazione, capacità amministrativa e un dialogo continuo tra istituzioni, imprese e professionisti".

"Abbiamo scelto di puntare su una formazione concreta, non soltanto teorica – conclude l'assessore De Rebotti – perché chi opera nei processi di sviluppo deve poter conoscere procedure, strumenti e opportunità in modo immediatamente utilizzabile. L'obiettivo è creare una comunità di competenze capace di lavorare con un linguaggio comune e di sostenere la crescita del sistema economico regionale, aprendosi anche al confronto con gli operatori della vicina regione Marche".

Il programma proseguirà con moduli dedicati al quadro normativo e alla disciplina operativa della Zes, ai procedimenti amministrativi e al ruolo di funzionari e professionisti, all'utilizzo del portale Zes, agli strumenti fiscali, alle opportunità per l'occupazione, alle strategie di attrattività territoriale e ai settori agricolo e agroindustriale. Le lezioni saranno affidate a esperti provenienti dalle istituzioni nazionali e regionali coinvolte nei processi decisionali, con momenti di approfondimento e attività pratiche per tradurre le conoscenze acquisite in strumenti utili alla progettazione e alla gestione degli investimenti. Il percorso si concluderà con una sessione finale prevista il 23 ottobre, dedicata al confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future della Zes Umbria-Marche.

Di seguito i link per le iscrizioni:

- Link edizione Perugia per dipendenti della P.A.:

https://akademy.villaumbra.it/scheda-corso/12375

-Link edizione Terni per dipendenti della P.A.:

https://akademy.villaumbra.it/scheda-corso/12376

-Link per privati:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtrNg4lvioU_SUMN0CTBT5_qX461Bm3lQfsOo0-KoubmL1Q/viewform?usp=header

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