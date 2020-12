(UNWEB) “Incontrarti oltre l’immagine”: è il progetto promosso dalla rete dei Musei Ecclesiastici Umbri (MEU), presieduta da mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, e realizzato da nove Musei facenti parte dell’Associazione grazie al fondamentale contributo della Regione Umbria (L.R. n° 24/2003 “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”).

Storia, arte, cultura e umanità della gente umbra. «La finalità del progetto – spiega mons. Salvi – si sposa con gli obiettivi del Statuto MEU (art. 2): “contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno un carattere di ecclesiasticità esistenti in Umbria, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società”. L’Associazione con il suo Consiglio direttivo – ricorda il presule – è rappresentativa di tutta la Regione Ecclesiastica Umbra e si fa così portavoce in questa delicata situazione pandemica del più autentico spirito cristiano con la forza della fede e dell’arte. Il progetto racconta la storia, la cultura, l’umanità della gente umbra che nel museo ecclesiastico vede il depositario della sua spiritualità. Una pluralità di linguaggi e di espressioni che vengono raccontati con gli strumenti della realtà virtuale e della realtà aumentata, oggi quanto mai necessari per le misure in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19».

I Musei Ecclesiastici punto di riferimento per le comunità di prossimità. «I Musei Ecclesiastici – sottolinea mons. Salvi – con questo progetto vogliono offrire a tutti l’opportunità di scoprire lo straordinario patrimonio culturale ecclesiastico conservato al loro interno e contribuire così ad un ritorno alla “normalità”: l’Umbria, infatti, è una regione conosciuta in tutto il mondo per la sua arte e la sua spiritualità. La realizzazione del progetto costituirà un capitale che emozionerà e condurrà alla conoscenza della ricchezza e varietà delle collezioni permanenti conservate all’interno di questi musei: espressione del loro divenire storico nei rispettivi contesti urbani, dalle origini della loro formazione alla conservazione attraverso i secoli, fino a giungere al nostro sguardo contemporaneo. I Musei Ecclesiastici sono pertanto intesi – conclude il presule – come riferimento per le comunità di prossimità, sono custodi di tesori artistici e testimoni di memorie aperti a tutta la realtà sociale che li circonda».

Un ricco programma di eventi culturali è stato pensato dai nove musei aderenti a questo progetto, che proseguirà per tutto il tempo dell’Avvento e del Natale. Gli eventi di dicembre 2020 e gennaio 2021 saranno in modalità live streaming o disponibili on line.

Come partecipare. Di seguito i recapiti dei musei MEU aderenti al progetto “Incontrarti oltre l’immagine” per partecipare alle loro iniziative prenotando: Museo Diocesano e Cripta di San Rufino-Assisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/812712); Museo del Tesoro della Basilica papale di San Francesco-Assisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/819001); Galleria d’Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana-Assisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/813231); MUMA, Museo Indios Frati Cappuccini dell’Umbria in Amazzonia-Assisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/812480); Museo della Porziuncola-Santa Maria degli Angeli, Assisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/8051419); Museo del Duomo di Città di Castello (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 075/8554705); Museo Capitolare Diocesano e Cripta di San Feliciano - Foligno (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 0742/351209 (Museo), 0742.350473 (Diocesi); Complesso del Duomo di Spoleto (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 0743/222009 - Museo -, 0743/23101 – Arcidiocesi -); Museo Diocesano e Capitolare di Terni (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - tel. 0744/546563).