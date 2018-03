Nella tavola rotonda Acceleratio, un confronto tra realtà nazionali e locali

Oltre ai 100 stand di tipicità, sabato 10 e domenica 11 anche spettacoli e raduni

(UMWEB) – Perugia, Digitalizzazione e acceleratori d’impresa. Di questo si è parlato venerdì 9 marzo a Norcia, nella giornata che ha dato avvio al terzo e ultimo weekend di Nero Norcia, che si concluderà domenica 11 marzo. Mentre allo stadio comunale Europa prosegue la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici della Valnerina, che con i suoi cento stand ospita anche altre regioni italiane, al centro polivalente 4.0 si è svolta la tavola rotonda ‘Acceleratio - strumenti e infrastrutture digitali utili alla ricostruzione’. Un momento di confronto tra realtà nazionali e locali a cui hanno partecipato, insieme all’assessore allo sviluppo economico del Comune di Norcia Giuliano Boccanera, Massimo Bartolini, amministratore delegato di Connesi, Andrea Nasini, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia, Gianluca Paoli, responsabile Ict di Meccanotecnica umbra, Sergio Castellani di Borgo digitale e Alessandro Belli del comitato direttivo di Mtu academy. “Un convegno – ha commentato Boccanera – sulla digitalizzazione e su ciò che può aiutare un territorio gravemente ferito dal sisma del 2016 per far sì che possa riprendere un cammino di sviluppo il prima possibile’’. A moderare l’incontro Roberta Gilardi di G2 Milano, acceleratore di startup e d’imprese. “È importante puntare oggi – ha spiegato Gilardi – sulle tecnologie più avanzate. C’è un tessuto d’impresa in questo contesto che ha sofferto per gli accadimenti ma che oggi ha la possibilità di puntare sullo strato tecnologico come un fattore abilitante in grado di portare le aziende un passo avanti, questo è l’elemento fondante. Le imprese devono fronteggiare un mercato internazionale, quindi anche qui la tecnologia può essere un elemento a supporto”. Diverse le esperienze di cui è stata portata la testimonianza che applicano la tecnologia e le nuove frontiere digitali allo sviluppo del territorio e in un’ottica di facilitazione d’impresa.

“Borgo digitale – ha aggiunto Castellani – è un progetto che stiamo conducendo, ancora in fase di startup, che prevede la digitalizzazione del borgo medievale come Castel Rigone, abbastanza assimilabile a Norcia con tutte le sue criticità ma anche con i suoi tesori. Abbiamo in mente di digitalizzare questo borgo e favorire una contaminazione, quindi portare novità e progresso, nel rispetto dei valori umani, nel borgo e, allo stesso tempo, di contaminare i tecnologici con gli aspetti umanistici di cultura, scenari, panorami e ambiente. Il progetto nasce come replicabile, l’idea è quella di dare un modello di applicabilità”. “La nostra azienda è da oltre 10 anni nel settore delle telecomunicazioni su un mercato prevalentemente d’impresa e stiamo coprendo buona parte delle zone industriali dell’Umbria e delle Marche centrali. Quello che vediamo come molto interessante per la zona di Norcia e della Valnerina è la diffusione della fibra ottica perché consente non solo l’accesso ai servizi internet molto più efficiente, ma anche la delocalizzazione di strutture operative”. “I professionisti sono consapevoli – ha concluso Nasini – che il processo di accelerazione digitale è fondamentale per uscire da una situazione di difficoltà, ancor più in un contesto come questo. È fondamentale parlarne e investire e cercare di colmare gap strutturali che si sono accumulati nel corso del tempo e vedono nei paesi un po’ decentrati maggiore difficoltà nell’accesso al canale digitale e ai servizi informatici”. Accanto all’approfondimento, Nero Norcia prosegue tra enogastronomia e spettacolo. “Siamo pronti per il terzo weekend – ha concluso Boccanera –, ci sono anche una serie di spettacoli collaterali, invitiamo tutti a venire a Norcia”. In programma, infatti, spettacoli in piazza san Benedetto, sabato 10 marzo alle 15 di tamburini e falconieri, domenica 10 alla stessa ora degli sbandieratori Cardium di Calvi dell’Umbria e del circo di strada seguiti dal concerto di Lopizzancore. Domenica, inoltre, alle 10 allo stadio comunale ci sarà il raduno a quattro zampe di cani barboncini e, nel corso della giornata, lo spettacolo di rapaci con i Falconieri del re.