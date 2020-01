(UNWEB) Umbertide. Verrà presentato alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie mercoledì 22 gennaio alle ore 18.00 presso il Cinema Metropolis il progetto della nuova scuola dell'infanzia “Marcella Monini”.



All'evento prenderanno parte il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, la dirigente scolastica del II Circolo, Angela Monaldi, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, Elena Marcucci dell'Ufficio tecnico del Comune di Umbertide e Michele Sambucini in rappresentanza della ditta esecutrice dei lavori.

A dicembre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto fra il Comune di Umbertide e la ditta aggiudicataria dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola che sorge in via Morandi. L'importo netto degli interventi ammonta a 2.006.641,17 euro più IVA come previsto dalla normativa.

L'avvio delle operazioni che riguarderanno la struttura è imminente e per questo l'Amministrazione Comunale, di comune accordo con la direzione didattica competente, ha deciso di convocare un incontro pubblico, che vedrà la presenza dei tecnici comunali e di rappresentanti della ditta aggiudicataria, nel corso del quale saranno rivelate nel dettaglio tutte le particolarità del progetto, in modo da coinvolgere pienamente il mondo della scuola e tutta la cittadinanza.