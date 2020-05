(UNWEB) Perugia. “Al centro di Nuovo”: è questo il titolo dei video voluti e realizzati da Perusia Futura, associazione di commercianti, artigiani e cittadini del centro storico di Perugia, presentati questa mattina a Palazzo dei Priori. Un titolo che punta su due concetti fondamentali, il “Centro” appunto, con il quale si intende la volontà degli operatori di far si che il centro storico torni a essere il fulcro di riferimento della vita cittadina in forma diversa, più attiva e consapevole, e il “Nuovo”, come nuova è la funzione che si vuole dare al centro stesso della città, per riportarvi interessi economici, sociali e culturali e favorire il ritorno di imprese, uffici e negozi.



“La scelta dei commercianti del centro storico aderenti a Perusia Futura di realizzare questi video -ha spiegato Paolo Mariotti in rappresentanza dell’associazione- non ha a che vedere con la rinascita post Covid, se non in minima parte. L’idea è nata prima dell’emergenza e si basa soprattutto sulla nostra volontà di proporci alla città in modo nuovo, con nuove funzioni per attirare ancora di più i perugini a tornare in centro, prima ancora che il turismo italiano o straniero. Non possiamo pretendere -ha concluso Mariotti- che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose.”

Non si tratta, dunque, di uno spot promozionale le singole attività commerciali, ma per il centro storico nel suo complesso, nel quale, peraltro, i commercianti “hanno messo la faccia”.”

E proprio le immagini dei volti sorridenti dei 52 esercenti che hanno aderito all’iniziativa, pronti ad accogliere con l’ospitalità e la professionalità di sempre, i futuri clienti, si alternano con le bellissimi immagini delle vie e dei monumenti cittadini -una sorta di visita virtuale dell’acropoli- in ciascuno dei tre video (della durata di un minuto e mezzo ciascuno), realizzati da Brain Studios per la regia di Davide Vasta, con la collaborazione di Stefano Massoli e Adriano Giotti.

Obiettivo è far si che sia, per primo, il cittadino di Perugia a riappropriarsi consapevolmente di una porzione di città, densa di luoghi di assoluto valore storico, artistico e culturale, tra le primissime in Italia; una rete commerciale di negozi con opportunità di scelta originali, che valorizzano l’unicità del lavoro artigiano e si distaccano dall’omologazione delle marche dei grandi Centri Commerciali periferici. Un sistema di bar e ristoranti che costituiscono un polo di riferimento regionale per varietà di offerta e qualità. A cui si aggiungerà, nei mesi estivi e compatibilmente con la situazione sanitaria, una serie di iniziative di spettacolo e cultura mirate a ricreare l’atmosfera del centro per gli incontri più cool, una convivialità calda e accogliente, in un ambiente salubre e circondati dai segni forti della bellezza della nostra cultura cittadina.

Come ha spiegato lo stesso Vasta, “il desiderio è stato quello di eliminare questo periodo di crisi, di rendere attuale ciascuno dei video in qualunque momento dell’anno. Abbiamo deciso di realizzare tre video -ha spiegato ancora il regista- per dare spazio a tutti i commercianti, nella certezza che possiamo puntare sulla forza di tre e non solo un video e che non solo i commercianti, ma anche i loro clienti li ricondivideranno e contribuiranno alla loro promozione e diffusione. Dal punto di vista tecnico -ha concluso- è stato scelto di realizzare immagini “dal basso” perché quello è il punto di vista di chi passeggia per il centro.”

L’iniziativa, nata, voluta e finanziata dagli stessi operatori commerciali, ha avuto fin da subito il patrocinio e la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, con la forte condivisione dello stesso Sindaco Romizi, dell’assessore al Commercio Pastorelli e della consigliera delegata al centro storico Fotinì Giustozzi.

“Con questa bella iniziativa i commercianti del centro hanno dimostrato di voler dare un contributo importante alla valorizzazione del cuore della città, -ha detto l’assessore Pastorelli- con un protagonismo che è alla base di una nuova stagione nella collaborazione con l’amministrazione comunale, nella quale la sinergia delle idee e delle azioni può garantire importanti opportunità di crescita del tessuto imprenditoriale, commerciale e di offerta turistica e favorire la riappropriazione da parte dei perugini dei luoghi centrali della nostra comunità”

Per la consigliera delegata al centro storico Fotinì Giustozzi: “In tutta la città e in particolare nell'Acropoli c'è grande voglia di far conoscere quanto i commercianti e gli artigiani con il loro sapere e la loro professionalità vogliono che Perugia torni ad essere vissuta dai suoi cittadini e dai turisti. Abbiamo un patrimonio di prodotti artigianali e alimentari di eccellenza, bellezze artistiche e naturali meravigliose da ammirare; il centro storico -ha concluso- da sempre raccoglie i perugini in una grande e meravigliosa famiglia, entrando a far parte di ognuno di noi e della nostra storia.”

“Non può non sottolinearsi -ha detto il Sindaco in chiusura, ringraziando tutti gli attori dell’iniziativa-come la volontà dimostrata in questa occasione sia andata anche a contrastare le difficoltà che i commercianti stanno vivendo in questo particolare momento, cosa che dimostra il valore delle persone e la validità dell’intuizione. Rivolgersi anzitutto ai nostri concittadini è una volontà che condividiamo, ma è altrettanto importante rivolgersi ad una platea molto più ampia, incrementando la capacità di attrarre dell’acropoli.” Romizi ha, quindi, ricordato i recenti passi avanti fatti con il progetto della scuola di volo all’Aeroporto e del resort che sorgerà ad Antognolla, progetti che ha definito utili all’internazionalizzazione del territorio. Il Sindaco ha anche annunciato l’attivazione, in questi giorni, di un tavolo di confronto con la città di Siena per l’integrazione dei due territori. “Spero -ha concluso- che, superata questa emergenza, possano riprendere tutti i progetti su cui stavamo lavorando, a cominciare dal Pums, imprescindibili per far fare un salto di qualità a Perugia. Sono convinto che se continuiamo a lavorare con questo spirito e convinzione possiamo guardare con assoluto ottimismo alle prospettive future.”

I tre video saranno promossi a più riprese sui canali social del Comune di Perugia e degli stessi esercenti, con la volontà di comunicare un modello di città innovativo, una città che “Accoglie, Ascolta, Dialoga”.



