(UNWEB) Spoleto. Le dichiarazioni per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) devono essere presentate entro il 15 gennaio 2021.

Per i nuclei familiari beneficiari che non devono comunicare variazioni sarà sufficiente compilare e sottoscrivere la “Dichiarazione mantenimento CAS 2021", disponibile nel sito del Comune di Spoleto (tutti i modelli sono scaricabili qui >> https://bit.ly/2JGhwd8).

Mantengono il diritto al CAS colore che:

• hanno provveduto, o sono nei tempi per provvedere, agli adempimenti previsti in merito alla pratica di ricostruzione dell'immobile inagibile (per i proprietari o titolari di diritti reali di godimento);

• non sono proprietari di altro immobile idoneo all'uso;

• non hanno fatto rientro nella propria abitazione;

• non hanno trasferito la residenza o il domicilio fuori dalle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio;

• si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza 388/2016 (ovvero non si sono ancora realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione);

• non sono assegnatari di un alloggio dalla pubblica amministrazione;

• non hanno provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

In aggiunta, per i beneficiari CAS occupanti un immobile inagibile a causa del sisma 2016 su cui avevano come titolo legittimante un comodato d'uso o locazione:

• di confermare l'impegno al rientro nell'abitazione una volta riparata o ricostruita;

• che il proprietario dell'immobile abbia depositato gli impegni di cui al D.L. 189/2016 art. 6 o che si sia impegnato a depositarli.

Le dichiarazioni dovranno essere consegnate entro il 15 gennaio 2021, secondo le seguenti modalità:

• personalmente presso l’Ufficio Direzione Servizi alla Persona sito in Via San Carlo n. 1 - Spoleto, esclusivamente il mercoledì mattina ed il giovedì pomeriggio previo appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri : 0743/218551; 0743/218511;0743/218711;

• via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

• per raccomandata A/R all’indirizzo di Via San Carlo n. 1- Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona.