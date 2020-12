È arrivato in città il progetto educativo promosso dal Consorzio RICREA in collaborazione con Gesenu, che racconta ai ragazzi delle superiori l’importanza del riciclo.

(UNWEB) Perugia, Promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, il progetto educativo Yes I Can prosegue il suo viaggio in Italia per raccontare agli studenti delle scuole superiori la buona pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio, come barattoli, scatolette, fusti e secchielli, bombolette, tappi e chiusure, ponendo l’accento sui benefici che ne conseguono.

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, l’iniziativa Yes I Can non ha abbandonato la sua missione, trovando nella videoconferenza una nuova modalità per rimanere vicino ai ragazzi. L’ultima tappa si è svolta virtualmente presso l’ITTS A. Volta di Perugia, coinvolgendo 8 classi prime, 4 classi seconde e 2 classi quinte dell’indirizzo meccanica ed elettronica, per un totale di circa 300 studenti.

“Yes I Can è un progetto che abbiamo molto a cuore” - spiega Roccandrea Iascone, Responsabile comunicazione di RICREA - “Il format è innovativo e molto efficace, e ci permette di coinvolgere i ragazzi anche da casa, trasmettendo ai più giovani il valore della raccolta differenziata e facendo conoscere più da vicino gli imballaggi in acciaio, metallo che si ricicla al 100% all’infinito. Grazie all’impegno di istituzioni, operatori e cittadini si possono raggiungere traguardi importanti nella raccolta differenziata: nella città di Perugia prevediamo una raccolta di 4,29 kg di imballaggi in acciaio per abitante nel 2020, in forte crescita rispetto all’anno precedente”.

L’approccio narrativo oscilla tra il giornalismo e il teatro: lo storyteller Luca Pagliari dialoga con gli studenti collegati da casa suggerendo spunti di riflessione e invitandoli a una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità, affinché abbiano un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero percorso.

La tappa di Perugia ha visto il coinvolgimento di Gesenu S.p.A., società che si occupa dei servizi di igiene ambientale nel territorio e che da anni condivide analoghe iniziate con gli studenti dei territori serviti attraverso accattivanti e originali progetti di Educazione Ambientale, avendo internamente certificato una società del Gruppo nella Didattica Ambientale. Il personale è stato formato per trasferire sensibilità e contenuti sulla sostenibilità ambientale ed il “ciclo virtuoso dei rifiuti” che permette la loro trasformazione in materie prime seconde. Ecco lo spunto di quanto presentato oggi in collaborazione con il Testimonial d’eccezione Mauro Casciari e RICREA attraverso gli impianti accreditati dal consorzio RICREA abbiamo mostrato il “ciclo dell’Acciaio” dalla corretta separazione domiciliare al ciclo impiantistico che ci permette di ottenere nuova materia prima da lavorare nelle fonderie.

GESENU e RICREA sperano di condividere nuove iniziative nei territori umbri appena possibile.

Dopo Perugia, Yes I Can continuerà il suo viaggio virtuale in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a stili di vita sostenibili e trasmettere questo esempio virtuoso di economia circolare.