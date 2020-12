La rivoluzione biotecnologica del XXI secolo che cambierà il mondo è già iniziata e si può apprendere a scuola con il Programma ABE

(UNWEB) Perugia - Visto l’impegno e il coinvolgimento delle docenti del Dipartimento di scienze dell’IIS “Giordano Bruno” nella realizzazione del Programma ABE, la Direttrice del Programma ABE in Italia, Anna Pascucci, a febbraio 2019 ha proposto di assegnare una targa di riconoscimento al nostro Istituto, che si è distinto a livello nazionale nelle attività ABE ed è risultato il primo Istituto in Italia ad avere un numero così elevato di docenti coinvolte nel Programma. A causa della pandemia, la Targa è stata affissa e presentata oggi, 14 dicembre 2020, alla presenza della Dirigente dell’Istituto Prof.ssa Anna Bigozzi e della responsabile dell’ABE site di Foligno, Prof.ssa Luigina Renzi, oltre che di docenti e discenti dell’Istituto che hanno presentato alcuni saggi delle attività sperimentali realizzate in laboratorio.

L’I.I.S. “Giordano Bruno” ha aderito a partire dall’aa.ss. 2018/19 al Programma con la partecipazione di otto docenti ai due corsi di formazione (2018/19 e 2019/20) tenutisi presso il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e organizzati dalla sezione umbra dell’ANISN che ha costituito l’ABE site di Foligno. Il programma dettagliato del Progetto ABE è consultabile sul sito internazionale www.amgenbiotechexperience.com e sul sito dell’ANISN http://amgenbiotechexperience.net/it/ital.

In questi due anni, infatti, siamo riuscite a coinvolgere nel Programma ABE e a formare altri/e docenti tecnico pratici e un tecnico di laboratorio, oltre a circa duecento studenti e studentesse dei due Indirizzi a carattere scientifico dell’Istituto, il Liceo scientifico delle Scienze Applicate e l’Indirizzo Biotecnologico sia ad articolazione sanitaria sia ambientale. Cercare di capire come viene prodotta l’insulina, come si ottengono i vaccini per prevenire la COVID-19, come si può individuare il colpevole sulla scena del delitto a partire dalle impronte o da residui biologici oppure capire come si è arrivati a ottenere i primi incoraggianti risultati nella cura con l’editing del genoma in bambini nati con talassemia: tutto ciò è stato possibile ottenerlo applicando le biotecnologie attuali e il Nobel attribuito alle due scienziate lo ha confermato!

È così che si favorisce nelle giovani generazioni lo sviluppo del pensiero critico, le abilità che richiede un problem solving, le capacità di cooperare in gruppo per comprendere e risolvere i problemi della nostra società, appassionando alla scienza e alla ricerca studenti e studentesse, facendo sentire loro il brivido della scoperta scientifica attraverso la realizzazione di esperienze realmente vissute in laboratorio.

Inoltre, a partire da settembre 2019, è possibile svolgere l’attività del Programma ABE, anche in modalità on line in quanto ABE site Italy è gemellata con ABE site Massachusetts Harvard University, che ha predisposto una piattaforma gratuita LabXchange ( https://www.labxchange.org/ ) sulla quale poter costruire classi virtuali con le quali poter realizzare le stesse attività di laboratorio.