“Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere.” ALBERT EINSTEIN

Donare è una Ricchezza. Donare è una Virtù. Donare è un Valore. Donare è... l’essenza del Natale!

(UNWEB) Bastia Umbra. Con questo principio amorevole, nonostante il brutto periodo che stiamo vivendo, l’Ente Palio, già sceso in campo con donazioni per gli Ospedali di Perugia, Assisi e per la Protezione Civile di Bastia Umbra, oggi ha scelto di dare un ulteriore segnale alla sua città con un gesto di grande generosità e sostegno.

Nasce così Un Dono per le Scuole di Bastia Umbra!

Il progetto si basa sulle fondamenta dei valori del Palio de San Michele ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Da domenica 20 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021, verrà installato un grande scatolone fuori dalla sede dell’Ente Palio, in via Sant’Angelo6 (ingresso sul retro), dove l’intera comunità potrà contribuire in forma anonima al Pacco Dono Natalizio donando materiale didattico: quaderni, penne, astucci, borse e colori...

Un Dono per le Scuole risponde con determinazione alla richiesta d’aiuto del territorio in questo difficile momento storico caratterizzato da un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio tutto il mondo, sia dal punto di vista sociale che economico.

L’auspicio è quello di raccogliere tanto materiale in modo da realizzare un Pacco Dono per tutte le scuole di Bastia Umbra.

Palio e Scuola.

Scuola e Palio...

Certe storie d’amore non finiscono mai!