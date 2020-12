(UNWEB) L’ing. Eros Mannino è il nuovo Direttore regionale per l’Umbria, e subentra all'ing. Raffaele Ruggiero dopo una reggenza di alcuni mesi dell'ing. Stefano Marsella.



Ingegnere civile strutturista, il Dirigente Generale Mannino ha maturato significative esperienze nella Difesa Civile e nella gestione delle emergenze di protezione civile, in particolare sismiche, nell'attività di messa in sicurezza delle strutture e nel recupero dei beni culturali.

Già Direttore regionale VV.F. per il Friuli Venezia Giulia, l’ing. Mannino è stato in precedenza Direttore regionale della Basilicata e Vice Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile presso il Ministero dell'Interno, coordinando numerose esercitazioni nazionali e internazionali, soprattutto in ambito NATO.

Dal 2011, presso il Ministero dell'Interno a Roma, ha svolto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale VV.F, e contestualmente ha diretto l’Ufficio per la sicurezza dei Beni artistici e storico culturali del Dipartimento.

Dal 2003 ha diretto i Comandi provinciali di Pavia, Padova, L’Aquila (in piena emergenza post-sismica) e Trieste, assumendo altresì la reggenza dei Comandi di Potenza e Pordenone.

Entrato nel Corpo Nazionale come funzionario del Ruolo Tecnico Antincendi nel 1988, ha prestato servizio nei Comandi di Vicenza, Perugia e nell’Ispettorato regionale dell’Umbria.

Ha partecipato attivamente a diverse calamità: durante l'emergenza sismica umbro-marchigiana del 1997 è stato Comandante dei Campi Base dei Vigili del Fuoco di Assisi e Gualdo Tadino, ha coordinato gli interventi nei Beni Culturali presso il C.O.M. di Larino (CB) nel sisma del Molise del 2002; ha diretto il Campo Base di Salò (BS) durante il sisma del Garda nel 2004. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del Nucleo di coordinamento per le opere provvisionali (N.C.P.) sia in occasione del sisma aquilano del 2009 presso la Direzione regionale VV.F. per l'Abruzzo, che del sisma della pianura emiliana del 2012; analoga mansione è stata ricoperta durante l'emergenza sismica del 2013 nei territori della Lunigiana e Garfagnana nelle provincie di Massa Carrara e Lucca nonché in occasione del terremoto di Amatrice (RI) del 2016.

Analista di rischio ed esperto di attività a rischio di incidente rilevante, membro e presidente dei Comitati tecnici regionali per la Prevenzione Incendi delle regioni Veneto, Umbria, Lombardia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. È stato presidente di diverse commissioni d’esame dei concorsi per il passaggio di qualifica a capo squadra e capo reparto, e per l’assunzione di personale medico.

È stato docente a contratto di “Gestione delle attività di soccorso” presso l’Università degli Studi di Perugia, ha svolto numerosi seminari integrativi in materia di sicurezza antincendio e delle strutture presso lo stesso Ateneo e le Università di Pavia, Padova, L’Aquila, Trieste e Udine.

È autore di varie pubblicazioni e articoli in materia di soccorso, sicurezza nelle attività alberghiere, nei locali di Pubblico Spettacolo, negli impianti sportivi e in materia di storia del Corpo Nazionale. È tra gli ideatori del “Vademecum stop”, raccolta di schede tecniche per la realizzazione standardizzata delle opere provvisionali nella fase dell’emergenza, nonché del relativo “Manuale delle opere provvisionali”.

“Sono emozionato e orgoglioso di fare ritorno, - Ha dichiarato Mannino,- dopo ben 18 anni, nella terra dove sono nato e cresciuto. Dove ho servito come Comandante del Campo base di Assisi nella drammatica esperienza del terremoto del 1997. Avverto da allora una particolare responsabilità verso la comunità”

«Credo molto nel coinvolgimento diretto di tutte le realtà del territorio, anche le più piccole, che esprimono il tessuto operoso e degno della nostra bella regione. L’Umbria sa esprimere valori di generosità e coraggio, di affiatamento e spirito di sacrificio; valori di cui noi Vigili del Fuoco siamo ambasciatori nel nostro agire quotidiano, con un lavoro instancabile e prezioso».