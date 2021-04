Ha aperto i battenti il primo mercato pievese a Km 0. Gli amministratori: “Prima risposta ad un periodo buio”



(UNWEB) – Città della Pieve, – Inaugurato questa mattina nel chiosco della Rocca il Mercatino del Perugino, il primo mercato a kilometri zero di Città della Pieve.

“Malgrado tutte le difficoltà riscontrate in questo periodo di pandemia, questa nuova apertura rappresenta un'opportunità, che l'Amministrazione Comunale e le Aziende aderenti vogliono dare alla Città, per promuovere l’economia locale e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone”, è quanto si legge in una nota del Comune.

Dunque un nuovo strumento per il territorio, non solo per i produttori, ma per tutta la comunità. “Un luogo – spiegano gli amministratori - dove poter conoscere i cibi che mettiamo in tavola e interagire con l'ambiente, gli animali, i terreni, i processi e le persone che stanno dietro alle produzioni fresche, sostenibili e di elevata qualità che possiamo acquistare”.

"Crediamo fortemente – hanno commentato il Sindaco Fausto Risini ed il Vicesindaco Lucia Fatichenti - che questa possa essere una prima e bellissima risposta ad un periodo buio, da cui tutti vogliamo uscire. L'obiettivo che l'Amministrazione si è posta rispetto a questo progetto non si esaurisce solamente nel promuovere la vendita dei prodotti enogastronomici a Km 0, bensì nel creare un luogo dove veicolare la cultura della sostenibilità alimentare, dell'economia circolare, del consumo critico e dell'importanza di un'alimentazione sana, equilibrata e genuina".

Il Mercatino del Perugino, organizzato in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-Covid, si terrà ogni sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 all'interno della Rocca in Piazza Matteotti.