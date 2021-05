(UNWEB) Monteleone di Spoleto – La pandemia una cosa l’ha fatta capire bene: si può lavorare in qualsiasi posto del mondo a patto che si abbia un PC è un collegamento internet veloce. In questa ottica Monteleone di Spoleto, con la sua bellezza, tranquillità e pace, si mette in pole position grazie all'imminente arrivo della fibra veloce 100 mega.

Il sindaco di Marisa Angelini parla chiaramente: “Siamo pronti ad accogliere il nuovo mondo dei nativi digitali. Siamo pronti ad offrire nuove opportunità di lavoro a chi ha necessità di un computer ed una linea veloce per lavorare. Siamo pronti ad offrire un paese dove la qualità della vita ha un livello di benessere tra natura e ritmi sostanzialmente umani, dove le persone non sono numeri, ma contano e si incontrano, nelle strade, nelle piazze, nei negozi, nei bar. A Monteleone di Spoleto i servizi se pur minimi ci sono tutti e c'è un rapporto dove la persona è al centro delle attenzioni. Dove la scuola ha un ruolo importante a cominciare da quella dell'infanzia e ti seguono ad uno ad uno. Dove il Sindaco ti ascolta e riceve a tutte le ore, dove gli uffici sono disponibili ad accompagnare nei percorsi di vita e di lavoro, dove esistono la banda e il coro, le Proloco e le associazioni. Dove la farmacista e il medico ti rispondono al telefono e ti curano a domicilio, dove i bambini girano da soli e fanno esperienza perché non ci sono pericoli. Dove i servizi di polizia fanno prevenzione e non repressione, dove la natura e l'ambiente sono superbi compagni di avventura, ecco, mancava la fibra, ora c'è ! che aspetti a venirci a trovare? “.