(UNWEB) Cascia - Grande attesa per la Festa di Santa Rita del 22 maggio, che diffonderà l’amore e la speranza della santa degli impossibili nel mondo. Per raggiungere l’enorme famiglia di devoti, che non potranno essere a Cascia, la festa entrerà nelle case d’Italia e non solo.

Le Comunità Agostiniane, infatti, rilanciano la strada segnata lo scorso anno e la festa sarà trasmessa con una maratona in diretta di 8 ore, alla quale tutti e ovunque potranno unirsi. “La maratona della festa del 2020 - specifica Suor Maria Rosa Bernardinis, Priora del Monastero Santa Rita da Cascia - è stata vista 300 mila volte. Perciò continuiamo ad annullare i confini della festa, sempre più capace di avvicinare non solo nel corpo, ma anche nel cuore. È lì che Rita vive e che vogliamo arrivi la sua voce e il suo amore per non far sentire nessuno solo”.

Sarà possibile collegandosi al sito festa.santaritadacascia.org chiunque, semplicemente con un pc, un tablet o uno smartphone, può registrarsi per avere accesso a tutti i contenuti dedicati alla festa e ricevere il link al quale seguire le dirette del 21 e 22 maggio. Nel giorno della vigilia, la diretta porterà i devoti nella Basilica di Santa Rita, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, per vivere insieme la Celebrazione Eucaristica degli Agostiniani presieduta da Padre Alejandro Moral Antón, Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, la consegna del Riconoscimento Internazionale Santa Rita 2021 con il messaggio della Priora, Madre Maria Rosa Bernardinis e, infine, il Solenne Transito di Santa Rita.

Il 22 maggio, poi, tutti potranno letteralmente entrare nella Festa di Santa Rita a Cascia, partecipando dalle ore 10:00 alle ore 18:00 alla diretta streaming internazionale. Dalla Basilica di Santa Rita, con Alessia Nicoletti (Fondazione Santa Rita da Cascia onlus), la maratona non si limiterà a mostrare le celebrazioni, con commento in inglese per i devoti non italiani, e a raccontare la giornata, con interviste e molto altro. Sia il 21 che il 22 maggio, infatti, durante le dirette i devoti potranno anche scrivere e condividere le intenzioni di preghiera a Santa Rita e scaricare la Rosa virtuale, che torna con una nuova vesta grafica: da personalizzare con il proprio nome o regalare a una persona cara, è simbolo della vicinanza della santa e unisce la sua famiglia. Infine, i devoti potranno donare per sostenere le monache e il loro Alveare, il progetto di accoglienza del Monastero Santa Rita da Cascia dove da oltre 80 anni crescono nell’amore minori provenienti da famiglie in difficoltà economica e sociale. Si tratta della prima opera di carità del monastero, per la quale i fedeli sono da sempre al fianco delle agostiniane, assicurando sostegno anche ad altri progetti.

Ad aprire la diretta del 22 maggio, alle ore 10:00, il messaggio di auguri delle monache ai devoti e alle ore 10:30 il Solenne Pontificale della Festa di Santa Rita, con Supplica e Benedizione delle Rose (ore 11:30), presieduto dal Cardinale Angelo Comastri.

Domani (venerdì 21 maggio) sarà il giorno del riconoscimento Internazionale Santa Rita dedicata alle “Donne di Rita”, così sono chiamate le donne che, per aver incarnato nell’oggi i valori ritiani, ricevono il Riconoscimento Internazionale Santa Rita: prestigioso premio che dal 1988 rende merito alle donne che, come la santa di Cascia, sono un esempio. Le storie delle tre donne scelte quest’anno, saranno presentate il 21 maggio alle ore 10:30, alla Sala della Pace del Santuario, da Tiziana Campisi, giornalista di Vatican News-Radio Vaticana. Poi, alle ore 17:30 in Basilica, dopo la Celebrazione Eucaristica degli Agostiniani, il messaggio della Priora, Suor Maria Rosa Bernardinis, aprirà la cerimonia di premiazione: le donne riceveranno le pergamene da Padre Alejandro Moral Antón, Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino.