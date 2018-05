L’8 maggio Rita Bottauscio e Barbara Boccioli presentano la loro scommessa imprenditoriale

(UMWEB) Corciano. Di fatto un debutto informale c’è stato (in concomitanza con Corciano Bimbi – ndr) e la partecipazione entusiastica ha contribuito a dare la misura che la scommessa imprenditoriale di Rita Bottauscio e Barbara Boccioli sta facendo centro. “Le fate ignoranti”, il nuovo ristorantino pensato ad hoc per impreziosire il borgo di Corciano, aprirà ufficialmente i battenti martedì 8 maggio alle ore 18,00. “La scelta della Festa del Patrono – sottolineano le due imprenditrici, professioniste del gusto – non è casuale, volevamo una giornata in cui tutti, popolazione ma anche amministratori ed impiegati sentissero un clima differente, festaiolo. Li attendiamo tutti ... anzi, abbiamo anche stretto un patto con Eolo, dio dei venti e Giove Pluvio perché tenga lontano il maltempo ...”. Date le dimensioni ‘coccolose’ ed intime del locale, infatti, nato per ospitare anche serate a tema, eventi, mini-corsi amatoriali con degustazioni, la cerimonia si terrà all’esterno. Lungo le mura Rita e Barbara hanno uno spazio dedicato che servirà per accogliere i tavolini, affacciati su una vista fantastica, e dare l’opportunità di cenare anche all’aperto. Le due socie, che lavorano da sempre nel settore della ristorazione e finalmente hanno assecondato il desiderio e l’esigenza di mettersi in proprio, hanno tante idee. “Puntiamo sul ‘tutto fatto in casa’ – sottolineano – la nostra sarà una cucina della tradizione ovviamente personalizzata, a partire dall’Umbria, ma non limitandoci ad essa, vista la vicinanza ad esempio con la Toscana. Imprescindibile la materia prima d’eccellenza, i prodotti a km 0, la valorizzazione di qualche presidio slow food, l’abbinamento cibo-vino”. Massima attenzione è stata posta alla scelta delle cantine e, parallelamente, si sta allargando la rete dei produttori del territorio con i quali collaborare. “Complimenti a questi giovani imprenditori che stanno investendo nel borgo – l’augurio dell’assessore allo sviluppo economico (Lorenzo Pierotti) - Le nuove imprese che stanno impreziosendo il tessuto economico del corcianese, insieme alle altre attività arrivate grazie agli incentivi del Comune aiutano a rinvigorire uno dei Borghi più belli d’Italia”.