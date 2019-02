(UMWEB) Perugia. Terzo appuntamento con #Fridaysforfuture a Perugia. Questa volta doppia location per parlare di clima, scienza e prepararsi alla grande manifestazione del 15 marzo. Appuntamento il 1 marzo, a partire dalle 18.00, al Cult con “A qualcuno piace caldo”, un quiz per tutte le età per capire quanto ne sappiamo dei cambiamenti climatici. A seguire un aperitivo fotografico sull’era dell’Antropocene.



La serata terminerà alle 21.30 presso la Biblioteca di San Matteo degli Armeni con uno racconto-spettacolo “La Rivoluzione di Darwin” perché come insegna la teoria della selezione naturale anche la scienza può essere rivoluzionaria. Gli incontri di venerdì rientrano anche nel programma di M’illumino di meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili.

Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti.

Vi aspettiamo il 1 marzo per #Fridaysforfuture, terzo venerdì preparatorio alla “Marcia del Clima” che prenderà il via a Perugia il 15 marzo dal Parco Santa Giuliana (inizio manifestazione ore 8.30).