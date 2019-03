(UMWEB) Spoleto. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Spoleto ha organizzato, in collaborazione con Inner Wheel Spoleto e FIDAPA BPW Italy Sez. di Spoleto, un incontro con Catena Fiorello. Scrittrice e autrice televisiva, sorella di Fiorello e Beppe Fiorello, Catena Fiorello presenterà il suo nuovo libro “Tutte le volte che ho pianto”. Intervengono l’assessore alla cultura di Spoleto Ada Urbani e la giornalista Chiara del Gaudio.

L’incontro è fissato per le 17.30 a Palazzo Mauri.

Catena Fiorello è una scrittrice siciliana. Per Rizzoli sono usciti con successo Casca il mondo, casca la terra nel 2011, Dacci oggi il nostro pane quotidiano nel 2013 e Un padre è un padre nel 2014. L'ultimo suo romanzo, L'amore a due passi (Giunti 2016), è entrato nella TOP TEN delle classifiche. Picciridda (2017), ormai un piccolo classico, diventerà presto un film.

Nell'autunno tiepido di una Messina dalle spiagge ormai deserte, Flora corre ogni mattina sul bagnasciuga: il vento, il sole, la pioggia, le nuvole, il rumore del mare sono divenuti per lei compagni indispensabili. Una disciplina che le dona calma, adesso che, a quasi quarant'anni, sta cercando di riprendere le redini della sua vita. Il matrimonio con Antonio, sposato da giovanissima, è andato in frantumi dopo l’ennesimo tradimento di lui, sempre in cerca di nuove avventure che non approdano mai a nulla. Eppure Flora non riesce a dimenticarlo e vacilla ogni volta che lui torna a corteggiarla, alimentando le illusioni della figlia quindicenne Bianca. Ma la sua vita è già abbastanza complicata, con un bar da gestire e una madre anziana che non ha mai superato la morte del marito e, soprattutto, la perdita di Giovanna, la sorella maggiore di Flora: bellissima, indomabile e carismatica, uccisa a vent'anni in un tragico incidente. E adesso Flora trema vedendo che la figlia Bianca, per uno strano destino, coltiva il sogno di diventare attrice proprio come un tempo Giovanna. Ma a scombinare di nuovo le carte, un giorno arriva Leo, con la sua aria da James Dean e un passato che lo lega a quei luoghi, dove sta per produrre un film. E con i suoi modi affascinanti, si insinua pericolosamente nei pensieri di Flora... Ma perché Leo sembra sapere tante cose su di lei? Cosa si nasconde dietro il suo interesse per Flora? Può realmente fidarsi di quest’uomo così misterioso?