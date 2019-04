Il 27 aprile a Todi debutta il primo evento: Luca Garai presenta: “Il Tempio della Consolazione e Leonardo Da Vinci"

(UMWEB) Todi. Sabato 27 aprile 2019 alle ore 10,00 presso l’aula magna del Liceo Jacopone da Todi, l’autore dott. Luca Garai presenterà il volume “il Tempio della Consolazione e Leonardo Da Vinci”.

L’incontro, moderato dal giornalista dott. Giuseppe Cerasa, vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore, dell’assessore alla cultura del comune di Todi Claudio Ranchicchio, del Preside Sergio Guarente e del Presidente di Etab La Consolazione Claudia Orsini, oltre che di alcuni studenti del Liceo Jacopone che avranno l’opportunità di approfondire con l’autore le tematiche trattate nel suo libro .

L’iniziativa che il Consiglio di Amministrazione delsl’ente Etab La Consolazione ha promosso è, in ordine cronologico, la prima di una serie di incontri che ci si prefigge di realizzare nella ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con l’obiettivo di promuovere un dibattito per approfondire la tematica trattata dall’autore Luca Garai, circa l’ influenza anche di Leonardo nella ideazione e progettazione del tempio della Consolazione che gli studiosi, tra i quali ci piace ricordare il prof. Bruschi per la splendida opera realizzata sul Tempio della Consolazione di cui l’ente è proprietario, attribuiscono al Bramante.

Il “progetto Leonardo”, già condiviso con accademici di tutto il mondo, ha visto l’adesione di studiosi e appassionati tra cui il Prof. Enzo Bentivoglio, l’Arch. Raffaele Davanzo, Caroline Ann O'Donnell (Cornell University), Arch. Antonello Alici (Politecnico delle Marche) e altri accademici, con i quali si realizzeranno tavole rotonde a tema.



<img src="/images/upload_utenti/c2/volantino_27.4.2019.jpg" alt="volantino 27.4.2019" style="float: left;" width="600"/