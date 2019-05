(UMWEB) Spoleto. Sette laboratori creativi, un’esposizione ludica interattiva, eventi sportivi, proiezioni di film di animazione, spettacoli teatrali, giochi di magia e musica: tutto questo nel densissimo programma di “Spoleto in Gioco”, un’intera giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, che si svolgerà nelle vie e nelle piazze della città domenica 12 maggio.

“Siamo molto felici di poter riproporre Spoleto in Gioco”, spiega il vicesindaco Beatrice Montioni, “che, grazie ad Agenda Urbana, dopo sei anni di assenza torna a colorare le vie e le piazze della città con la creatività, la fantasia e i sorrisi dei bambini e con il piacere dello stare insieme alla famiglia e agli amici. Una vera e propria festa mobile che ci permette di esaltare la fondamentale dimensione ludica nel percorso di formazione che accompagna i ragazzi nell’infanzia e nell’adolescenza e far entrare in questo processo così importante la componente genitoriale. Peraltro, Spoleto in gioco sarà anche l’occasione per guardare con occhi diversi spazi e aree della città di solito destinati a scopi diversi o preclusi a questo tipo di attività. ”.

Tra i laboratori d’arte spiccano quello costruito attorno all’opera OCTETRA di Isamu Noguchi a Palazzo Collicola a cura di Sistema Museo, un laboratorio di architettura ispirato ai principi del Bauhaus insieme agli architetti di Ofarch ai Giardini dell’Ippocastano dove si svolgeranno anche laboratori di acqua, aria, terra e fuoco a cura del POST di Perugia; un laboratorio di robotica, a cura dell’associazione “Idea Robotica”, in cui provare, alla Sala Frau, le tecnologie Blue-Bot, Stampa 3D, Lego NXt; un altro dedicato al mini orto urbano all’interno degli spazi del CoWorking. In piazza del Comune un’esposizione ludica interattiva con strabilianti giochi in legno ed altri materiali a cura di Ludobus Mamma Mia. Le attività sportive – tennis tavolo, pallavolo, arrampicata, ciclismo avranno come cornice Piazza Garibaldi. E poi ancora cinema per bambini alla Sala Frau, spettacoli teatrali ai Giardini dell’Ippocastano, la banda musicale dei GROOWA CIRCUS e l’esibizione itinerante dei giochi di prestigio di Mago Riccardo. Inoltre in concomitanza con la maratona benefica M24, i cui fondi saranno devoluti alle associazioni Il Sorriso di Teo, Peter Pan Spoleto, Associazione Bisse e Social Sport Spoleto, alcuni laboratori si svolgeranno presso il centro Unique fitness e salute e saranno raggiungibili anche con un trenino gratuito che farà la spola fra Piazza Garibaldi, il Palarota di Piazza d’Armi e il centro Unique Fintess & Salute.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Piazza del Comune - ore 15.00 / 19.00

ESPOSIZIONE LUDICA INTERATTIVA da 0 a 99 anni

a cura dell'assemblatore creativo Ludobus Mamma Mia

Giardini dell’Ippocastano - 10.30 / 12.30

LABORATORIO BAUHAUS

costruisci insieme agli architetti di Ofarch la città Bauhaus dei tuoi sogni con costruzioni, legno e materiali vari

a cura di OFARCH URBAN CENTER

Giardini dell’Ippocastano - 15.00 / 19.00

LABORATORI ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO

a cura del Post (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia)

SPETTACOLI TEATRALI a cura di Maria Luisa Morici

“La mia strada” e “Io non apro a nessuno”, racconti divertenti ed istruttivi per un pubblico di qualunque età

Corso Garibaldi - 10.30/12.30 - 15.00/19.00

ATTIVITÀ LABORATORI ALI CON MATERIALI DI RECUPERO

A cura del Servizio Arlecchino

Sala Frau - proiezioni ore 10.30 | 15.00 | 17.00

CINEMA PER BAMBINI - proiezione gratuita di film di animazione

Palazzo Leti Sansi - 10.30/12.30 - 15.00/19.00

LABORATORI PRIMA INFANZIA attività laboratoriali destinate ai bambini da 0-6 anni

a cura delle educatrici dei servizi per l'infanzia della COOPERATIVA IL CERCHIO

Sala Frau 10.30/12.30 - 15.00/19.00

LABORATORIO DI ROBOTICA

a cura dell’associazione “idea robotica spoleto”

Coworking - Primo laboratorio 16.00 / Secondo laboratorio 17.30

ATTIVITÀ LABORATORIALI DELL’ORTO

Bambini e genitori potranno sperimentare il laboratorio di Mini Orto Urbano.

Piazza Garibaldi - 10.30/12.30 - 15.00/19.00

ATTIVITÀ SPORTIVE

Varie attività sportive a cura di ASD Tennis da tavolo, Pallavolo, CAI arrampicata e la Scuola Federazione Ciclistica Italiana MTB Club Spoleto.

Palazzo Collicola - 15.00/19.00

ENTRA NELLA SCULTURA E GIOCA! IN GIARDINO CON NOGUCHI

a cura di Sistema Museo