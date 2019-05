Sabato 18 maggio, ore 18,00, in Piazza Matteotti a Perugia, si terrà la seconda Rassegna del Maggio Bello perugino: musiche e rituali alla riscoperta delle tradizioni perugine

(UMWEB) Perugia. Con la Rassegna del Maggio Bello Perugino, la Società del Bartoccio ha voluto riportare sulla piazza di Perugia l’antica tradizione del Maggio bello, con alcuni dei gruppi di Maggiaioli che tuttora operano sul nostro territorio. Musica tradizionale dunque, ma in un contesto nuovo e attuale, tra bar e negozi, come è il mondo di oggi. Ma il maggio è sempre lo stesso: trionfo della primavera, della rinascita, dell’amore, dei fiori e dei colori.

Per presentare l’iniziativa, e i gruppi musicali che si esibiranno, si terrà una Conferenza stampa il giovedì 16 maggio, alle ore 11,00, presso la caffetteria il Bistrot in piazza Matteotti, 32, Perugia.

La conferenza sarà allietata dall'organetto di Marcello Ramadori.