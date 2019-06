Un progetto pluridisciplinare per avvicinare in modo ludico gli alunni all’uso della lingua francese

(UMWEB) Corciano. Una piazza popolata di alunni, con tantissimi genitori attenti ed emozionati ed un sole bellissimo ad incorniciare il tutto. E’ stato un bellissimo finale di anno scolastico quello vissuto in Piazza dei Caduti a Corciano dagli alunni della scuola secondaria di primo grado delle tre sedi dell’Istituto Benedetto Bonfigli. I ragazzi si sono esibiti nella finalissima del concorso canoro “Le français en chansons”, un progetto pluridisciplinare, curato dalle insegnanti di Musica, Francese e Arte per avvicinare in modo ludico gli alunni all’utilizzo della lingua francese, attraverso le canzoni. Il percorso consente loro di arricchire lessico e strutture, migliorare la pronuncia, scoprire il mondo della musica francofona e conoscere espressioni idiomatiche della lingua studiata, senza lavorare in maniera tradizionale con i libri sui banchi, ma divertendosi ed evidenziando potenzialità canore in grado, a volte, di sorprendere insegnanti, genitori e anche i ragazzi stessi. “Operando tutti insieme, con la massima inclusione, per raggiungere uno scopo – sottolineano le coordinatrici del progetto - risultano accresciute la coesione tra i ragazzi ed il senso di appartenenza al ‘gruppo classe’, con un significativo rinforzo nell’adolescente della propria identità in formazione”. A far parte della giuria, spiegano ancora le insegnanti “le mitiche ex professoresse di francese ‘della Bonfigli’ Maria Sestilia Paoloni e Anna Melissa Cagiotti, l’esperto musicale Alessandro Zucchetti, chitarrista, cantante tenore, direttore di coro e docente di canto al liceo musicale ‘A. Mariotti’ e il Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta che si sono simpaticamente prestati. Si ringraziano – concludono - la Cedium libri, per i dizionari e i libricini in francese dati in premio agli alunni e l’Arte del Gelato, per l’aperitivo alla giuria e il gelato offerto ai primi classificati della categoria classi. Un particolare grazie a tutti, alunni, famiglie e colleghi che hanno partecipato alla manifestazione e una menzione speciale alle autrici degli splendidi disegni che sono serviti per gli attestati dei vincitori e per le brochure del programma”.

Questa la classifica finale. Per la categoria “le classi” vincitrice la 2° AS, seguita da 2° DS e, al terzo posto ex-aequo 1° BK e 2°AK. Nella categoria “coppie e gruppi” vincitori, a parimerito, Lorenzo Corsaro e Sebastiano Natalicchi/ Chiara Capuano e Ayari Rym; secondi classificati Diletta Fucelli, Francesco Alborghetti, Matteo Antognelli e Elia Fusco; terzi classificati Brugnami M., GiuliaL., Livia C., Emanuela D., Alessandra B. Nella categoria “solisti”, primo posto per Margherita Bingrossi accompagnata al piano da Matteo Baldelli; a seguire Alessio Moretti e, al terzo posto ex-aequo Giulia Cavalaglio e Diletta Fucelli