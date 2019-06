(UMWEB) SPOLETO - Il 29 giugno, alle ore 18, presso la Galleria Poli d’Arte in piazza della Signoria a Spoleto, approda il Premio Le Rosse Pergamene del Nuovo Umanesimo della poetessa e scrittrice romana Anna Manna. Il Premio è alla sua 18^ edizione. Nella piazza gioiello di Spoleto, durante la magia del Festival dei due Mondi, si accendono le luci sulla cultura aquilana rinnovando il ricordo del terremoto del 6 aprile 2009 nell’anno del decennale. Sarà infatti premiata la nota poetessa Anna Maria Giancarli e la sua Antologia “La parola che ricostruisce” (Bertoni editore, Perugia), idea letteraria nata subito dopo il terremoto, che ha raccolto tante firme della poesia italiana attorno alla tematica drammatica, ma soprattutto attorno alla speranza che scaturiva vigorosa negli animi provati dal dramma.

Si deve registrare infatti la risposta, la reazione fortemente positiva della cultura aquilana all’evento tragico di quell’anno tremendo che cancellò non solo il paesaggio ma la vivace attività culturale del salotto letterario d’Italia, come veniva chiamata L’Aquila. Ma fu breve il silenzio e l’angoscia si tramutò presto in reazione di grande dignità e forte impegno. Sono fiorite così mille iniziative, riallacciate mille abitudini letterarie, consolidate amicizie con la cultura delle altre città italiane, in una girandola di proposte che illumina il valore consapevole e grintoso della cultura aquilana.

Anna Maria Giancarli, all’apice della sua carriera poetica, con tranti riconoscimenti e premi, si è rimboccata le maniche ed ha riunito nel nome della città una scia di adesioni notevolissima. Il 29 giugno questo miracolo di amicizia poetica si rinnoverà a piazza della Signoria a Spoleto nella Galleria di Anna Maria Polidori, dove Anna Manna con il prezioso sostegno di Sandro Costanzi premierà l’antologia di Anna Maria Giancarli con la Pergamena dell’amore, già ricevuta da Carla Fendi nella Biblioteca della Camera dei Deputati negli anni precedenti.

Alla manifestazione è stata invitata come Ospite d’onore la direttrice artistica del Festival dei due Mondi Teresa Bettarini per la quale, come omaggio al Festival, la pittrice di fama internazionale Eugenia Serafini ha dipinto su carta pergamena la poesia di Anna Manna dedicata ed ispirata al Manifesto di David Lachapelle per il Festival di quest’anno.

Tra i Premiati, oltre Anna Maria Giancarli con “La parola che ricostruisce”, la pittrice Giovanna Gubbiotti di Spoleto per la Sezione “Poesia e pittura”, con il dipinto dedicato a Piazza Pianciani abbinato alla poesia La prima estate di Anna Manna. Prestigiosa Madrina di questa sezione la pittrice Eugenia Serafini. La Coppia di poeti Carla Barlese ed Ivano Baglioni saranno nominati Coppia poetica dell’anno 2019! Altro premiato eccellente il fotografo d’arte Mario Giannini per lo splendido servizio fotografico su Matera. Per la Narrativa sarà insignita la scrittrice di racconti Augusta Romoli di origine spoletina, che vive a Firenze.

Così Spoleto, L’Aquila, Matera e Firenze si troveranno abbracciate in una simbiosi artistica che potrà delineare nel futuro molte occasioni di scambio e confronto culturale. Durante la manifestazione la poetessa Anna Manna leggerà la sua poesia per il Manifesto di David Lachapelle e annuncerà la “Vendemmia letteraria in Umbria” per l’autunno. Una manifestazione che si snoderà tra Campello sul Clitunno e Spoleto. Alle Fonti del Clitunno dunque per ritrovare il valore della poesia e rilanciare le necessarie e positive azioni per la rinascita di un Nuovo Umanesimo.

Saranno presenti all’evento l’editore dell’Antologia, Jean Luc Bertoni, e i poeti Luca Succhiarelli e Ugo Capezzali. Oltre alle sue liriche Capezzali darà la sua magnifica voce recitante ai testi degli altri autori. Questi i poeti presenti nell’Antologia “La parola che ricostruisce”, curata da Anna Maria Giancarli: Mariano Baino, Nanni Balestrini, Franca Battista, Tomaso Binga, Ugo Capezzali, Vilma Costantini, Gaetano Delli Santi, Tommaso Di Francesco, Nicoletta Di Gregorio, Donatella Di Pietrantonio, Francesca Farina, Michele Fianco, Giovanni Fontana, Anna Maria Giancarli, Paolo Guzzi, Carmine Lubrano, Dante Maffia, Valerio Magrelli, Dacia Maraini, Marcello Marciani, Enzo Minarelli, Renato Minore, Giorgio Moio, Vito Moretti, Francesco Muzzioli, Marco Palladini, Massimo Pamio, Elio Pecora, Plinio Perilli, Lamberto Pignotti, Mario Quattrucci, Ivan Schiavone, Stevka Smitran, Fausta Squatriti, Luca Succhiarelli, Marco Tabellione, Adam Vaccaro, Kikuo Takano (Giappone) Michel Faber (Paesi Bassi) Yang Lian (Cina).

***

La poesia di Anna Manna per il Manifesto firmato da David Lachapelle per il Festival dei due Mondi 2019.

A SPOLETO L’OCEANO

Le statue tacciono

Piazza del Duomo arde nel silenzio

L’acqua delle fontane

s’accuccia nelle fonti

una partita di tennis

s’appropria del silenzio

mentre la siesta

fiacca le ginocchia

rimbalza l’ipotesi

avanza il dubbio

come la palla

della partita a tennis della vita

la brezza è lieve

coinvolge soltanto i fiori più fragili

le foglioline sprovvedute

Come sei docile

sembri soltanto una brezza umida

d’acqua

e sei OCEANO

Sembri giocare con la nuova stagione del mondo

e ti stai giocando l’anima

Sento qualcosa in lontananza

come un fremere d’acque

ecco adesso un boato

d’azzurro mare della mente

spruzzi di mare su Spoleto

un’acqua nuova

forse un lavaggio dell’anima

del mondo

una finestra sbatte

una forza sta arrivando

volano nell’aria petali di rose ,

le spine ammansite dall’Arte.

Ecco avanza

lo sento

sei mare nel cielo del Duomo

marea nella mente

sei nembo

sei tuono

s’addensa il presente

nel lampo

su Monteluco che avvampa

di luce

un fulmine rischiara le piazze

scompaiono porte e cancelli

è tempesta di chiavi

freme la terra madre

di tutti e tutti fremono

dello stesso brivido

di pace

Ali all’Oceano

Ali per volare

Acqua per un lavaggio universale

dalle guerre

dall’odio

dalle vendette

Ali all’Oceano

È un vortice di spuma

Anelli giganti

Buchi neri dei secoli

Non vedo l’orizzonte

Non vedo limiti

Al dialogo

Non vedo limiti

Alla Speranza

Che avanza avanza avanza...

Tra le vie di Spoleto

il cicaleccio denso della cultura

incontri e confronti

come sirene le proposte e le ipotesi

di vita nuova

avvolgono le mani intorpidite

e scroscia l’applauso

ai nuovi mondi che avanzano

capaci di solcare l’Oceano!

Anna Manna