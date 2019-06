Protagonista della 26esima edizione un oggetto iconico della nostra vita quotidiana: il bottone

(UMWEB) Eurochocolate 2019 dedica la sua 26esima edizione, in programma a Perugia dal 18 al 27 Ottobre, a un oggetto di uso comune che ci accompagna in ogni momento della vita e il cui valore - funzionale, ma anche e soprattutto simbolico e comunicativo - è spesso ignorato. Un oggetto il cui uso si perde nella notte dei tempi, del quale le prime testimonianze risalgono al 2.800 a.C.: il bottone.

#attaccabottone è infatti il claim della prossima attesa edizione del Festival Internazionale del Cioccolato che - come sottolineato dal Presidente, Eugenio Guarducci "trascorso il primo quarto di secolo vuole lanciare un nuovo corso dall'imprinting creativo ancora più marcato".

Il mondo dei bottoni è un universo incredibile e sorprendente, che percorre il tempo, le mode e i simboli. Attraversa il campo della superstizione - trovarne uno è infatti di buon auspicio per conquistare una nuova amicizia - e dell’interpretazione dei sogni: vedere attaccare un bottone o attaccarlo di persona indica felicità in famiglia; bottoni metallici preannunciano un invito; bottoni di legno rassicurano circa un buon esito di un lungo lavoro; bottoni di madreperla richiamano un bel viaggio o incontri piacevoli.

“Direi che... un bottone tira l’altro - dichiara Guarducci - e il nostro team è già da tempo al lavoro per costruire un format capace di interpretare questa icona in modo ironico e divertente. Un maxi bottone color marrone ha iniziato a far bella mostra di sé nei luoghi più suggestivi dell'Umbria, dalla bellissima Via Appia fino al Lago Trasimeno, dove è dolcemente rotolato, uscendo poi dai confini regionali e arrivando a conquistare persino le splendide Dolomiti".

E i bottoni di cioccolato? Di sicuro saranno gli assoluti protagonisti di Eurochocolate 2019 ai quali sarà dedicata una vera e propria Piazza dei Bottoni. Un progetto di restyling riguarderà anche il Chocolate Show, con alcuni spazi suddivisi per aree tematiche e ripensati per stimolare l’effetto immaginifico che solo il Cibo degli Dei è capace di trasmettere.

Colorati, marmorizzati, al Latte, Gianduja, al cioccolato Bianco e Fondenti, nascono così i gustosissimi bottoni di cioccolato che caratterizzano la nuova gamma di prodotti ideati da Costruttori di Dolcezze, con la partnership tecnica di Cabrellon, storico marchio nella realizzazione di stampi per la produzione di cioccolato. Si parte con la curiosa Tavoletta da 100 gr.

Nata con la Camicia, impreziosita sia dalla presenza dei bottoni che da un packaging con, in primo piano, il classico colletto di camicia previsto anche nella versione jeans.

Ma la gamma #attaccabottone prevede varie forme e dimensioni di bottoni che vanno dai 4 ai 350 grammi del Maxi Bottone. Tra questi anche gli originalissimi Lollipop, esposti come soldatini in un simpatico espositore sempre a forma di bottone. Nutritissima anche l’offerta dei bottoni sfusi alloggiati in eleganti confezioni similpelle e contenitori trasparenti in vetro, plexiglas e pvc. In bella mostra, negli spazi commerciali, sarà anche l'originalissimo espositore modulare in legno OverButton che richiama i sempre più diffusi overboard.

Il tema dei bottoni porta con sé usanze e costumi diversi in ogni Paese del mondo fino a toccare la sfera sentimentale, come in Giappone dove Eurochocolate è approdato lo scorso Febbraio per la prima edizione di Eurochocolate Osaka. Qui il secondo bottone dall'alto della parte superiore dell'uniforme degli studenti (il gakuran) viene donato - come una vera dichiarazione d’amore - il giorno della consegna dei diplomi dallo studente alla ragazza della quale è innamorato: il bottone più vicino al cuore accumulerebbe infatti le emozioni e i sentimenti provati dallo studente nel corso degli anni passati a scuola.

Per indagare questo stupefacente mondo sul fronte storico-archeologico e contemporaneo verrà allestita Buttons un'originale mostra realizzata, per la sua sezione storica, in collaborazione con il Museo del bottone di Santarcangelo di Romagna, aperto nel 2008 dal collezionista Giorgio Gallavotti e con al suo attivo oltre trecentomila visitatori, tra i quali moltissimi stranieri, incantati di fronte ai ben dodicimila esemplari che vanno dal 1600 ai giorni d'oggi. Il viaggio nel tempo proseguirà nella sua dimensione contemporanea, proponendo numerosi oggetti di design ispirati al bottone fra cui tavolini, sgabelli, pouf, appendiabiti e complementi d'arredo.

Chi meglio dei bambini è capace di creare relazioni e legami, oltre ogni differenza o divisione? A loro sarà dedicata La stanza dei bottoni, simpatica sede di laboratori, attività didattiche e riuso creativo rivolti ai piccoli grandi protagonisti dell’edizione 2019 insieme alle loro famiglie. Saranno tante le occasioni di svago e gioco anche all’aperto per le vie della città, rinnovando e rafforzando la proposta ludica per i giovani e giovanissimi chocolover. Restano inoltre confermate le classiche e partecipatissime attività riservate alle scuole, dall'ABC del Cioccolato a Equoscuola.

Sarà anche attivato un vero e proprio laboratorio aperto al pubblico dove i golosi potranno divertirsi a creare i propri bottoni di cioccolato, sotto la guida esperta dei cioccolatieri XUGIA e con gli stampi della Pavoni Italia.

Imperdibile il tradizionale appuntamento con le Sculture di Cioccolato. In programma Domenica 19 Ottobre, la spettacolare esibizione live di veri e propri scultori, trasformerà i maxi blocchi di cioccolato, di circa un metro cubo ciascuno, in altrettante opere d'arte rigorosamente a tema. Tutti coloro che assisteranno alla creazione artistica delle Sculture saranno omaggiati con le scaglie di cioccolato che si staccano dai blocchi.

Come ogni anno, ad anticipare la kermesse, il 12 Ottobre verrà festeggiato il Chocoday. Istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate, la Giornata Nazionale dedicata al Cibo degli Dèi prosegue nel suo intento di celebrare in Italia e nel mondo il cioccolato di qualità. Chiunque condivida le finalità dell’iniziativa può sottoscrivere fin d'ora il Manifesto del Chocoday sul sito www.chocoday.com.

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da Fairtrade Italia. Un'importante occasione per scoprire cultura e tradizioni delle nazioni coinvolte, anche attraverso il consolidato Summit Internazionale, le degustazioni di cacao e le attività ludico-didattiche riservate ai più piccoli.

Particolarmente goloso quest'anno l'appuntamento letterario di Cioccolata con l'Autore in compagnia, tra gli altri, di Frankie hi-nrg mc con il suo nuovo libro Faccio la mia cosa, di Mattia Labadessa con Bernardo Cavallino e delle autrici Simona Bertocchi e Patrizia Caraveo pronte a celebrare due importantissime ricorrenze: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci narrati nel volume I pasticci di Leonardo e i 50 anni dal primo allunaggio con il libro Conquistati dalla luna. A tutti i partecipanti sarà offerta una golosa cioccolata in tazza Eraclea.

Come sempre, saranno tante e per tutti i gusti le occasioni di assaporare del buon cioccolato grazie al ricco calendario di cooking show dedicati alla pasticceria al cioccolato e degustazioni guidate di cioccolato anche in abbinamento a grappe e distillati.

Irrinunciabile, per ogni goloso che si rispetti, la ChocoCard, l’esclusiva carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a speciali omaggi e sconti durante l'evento, sia sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show, sia presso alberghi, ristoranti, bar, musei e altre strutture convenzionate, e che permette di partecipare al concorso con in palio centinaia di fantastici premi tra i quali, al primo posto, l'ambitissima automobile. Anche quest’anno, tra i tanti omaggi abbinati alla ChocoCard, non mancherà il gadget ufficiale dell'edizione 2019: l'imperdibile tavoletta da 100gr Nata con la camicia firmata Costruttori di Dolcezze.

Perugina, Lindt, Icam, Caffarel, Pernigotti sono solo alcune tra le più importanti aziende del mondo del Cioccolato che hanno già confermato la loro partecipazione. Un grande ritorno a Eurochocolate sarà quello di Pan di Stelle, con la nuova crema spalmabile protagonista della straordinaria installazione Segui i tuoi sogni sempre sul palco della suggestiva Piazza IV Novembre.

Presente anche il Gruppo Grifoalimentare che festeggia quest'anno il suo 50esimo anniversario. Inoltre, anche per il 2019 Trenitalia sarà Official Carrier di Eurochocolate. Durante l’evento saranno moltissimi gli sconti e le promozioni dedicate a chi sceglie di raggiungere Perugia in treno.

Tra gli Sponsor di Eurochocolate 2019 segnaliamo la partecipazione di Ricola, H.Pierre e UbiBanca.

Non mancherà, infine, un assaggio natalizio della seconda edizione di Eurochocolate Christmas che torna nel Comprensorio Dolomiti Paganella, in collaborazione con l’APT Dolomiti Paganella e Trentino Marketing, dal 12 al 15 dicembre e con un’anteprima sulle piste il 7 e 8 dicembre 2019.