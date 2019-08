(UNWEB) Dal 27 al 29 Settembre a Terni, sarà organizzato il TERNI DIGITAL WEEK evento che nasce per sensibilizzare il territorio umbro e in particolare la città di Terni ai temi del digitale.

La manifestazione unica nel suo genere per i panel in programma, avrà inizio Venerdì 27 Settembre con due Incontri ‘open’ uno presso il Centro di Formazione dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni dove si parlerà di comunicazione digitale in ambito sanitario e l’altro presso la Camera di Commercio che riguarderà il marketing digitale nel mercato immobiliare.



L’evento proseguirà nelle giornate di Sabato 28 Settembre, sempre alla Camera di Commercio per un’incontro con Startup innovative a livello nazionale e professionisti nel campo della Cybersicurezza e Privacy, la manifestazione si concluderà poi all’ISTESS, Domenica 29 Settembre dove si parlerà di comunicazione politica e cultura digitale 4.0.



Lo staff organizzativo, ha realizzato inoltre, una Digital School con docenze d’eccellenza presso l’ECoworking Terni sito in Strada di Collescipoli, 57 per l’approfondimento di alcune tematiche specifiche che spaziano dal marketing alla comunicazione digitale.



L'evento è patrocinato dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni, dall’Ordine degli Architetti e P.P.C e dal Collegio dei Geometri della Provincia di Terni ed infine dalla Camera di Commercio, che ospita due giornate in programma.

Programma: https://www.ternidigitalweek.com/schedule-5/



Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.ternidigitalweek.com