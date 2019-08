(UMWEB) Il prossimo 10 agosto appuntamento in 18 cantine MTV della regione e nelle piazze delle Città del Vino Montefalco e Torgiano per l’evento più atteso dell’estate.



Osservazioni della Luna e degli astri in compagnia degli esperti, degustazioni e convivi, animazioni per tutti i gusti animeranno la notte di San Lorenzo

Da Venerdì 2 a Domenica 4 agosto Calici di Stelle in anteprima a Ficulle e Venerdì 9 agosto alla Tenuta Castelbuono di Bevagna e alla Cantina Carini di Colle Umberto

Il prossimo 10 agosto tutti con gli occhi al cielo e, in mano, un buon calice di vino umbro!

Torna in 18 cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria e nelle Città del Vino di Torgiano e Montefalco l’appuntamento estivo con Calici di Stelle.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto tre serate in anteprima a Ficulle, quindi ve-nerdì 9 agosto Calici di Stelle anticipa la festa alla Tenuta Castelbuono di Bevagna e alla Cantina Carlo & Marco Carini di Colle Umberto a Perugia.

Anche quest’anno sarà un trionfo di eccellenze enogastronomiche del territorio e di attività per tutti i gusti, dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. Non mancherà sicuramente l’opportunità di osservare i corpi celesti e i fenomeni astronomici, in compagnia degli esperti dell’Unione Astrofili Italiana UAI, che saranno presenti in cantina per soddisfare le curiosità dei visitatori. L’edizione 2019 dell’evento non poteva non essere dedicata al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, avvenuto il 21 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. Al satellite naturale della Terra e agli astri saranno dedicate romantiche osservazioni tra i vigneti e approfondimenti. Non mancheranno, naturalmente musica, animazioni, degustazioni guidate e cene prelibate per la gioia dei tanti visitatori che si regaleranno una sosta di qualità nelle piazze delle Città del Vino e nelle cantine MTV dell’Umbria.

Queste le 20 cantine MTV Umbria in cui sarà possibile brindare con i Calici di Stelle ve-nerdì 9 e sabato 10 agosto prossimi:

COLLI DEL TRASIMENO

AGRARIA CARLO E MARCO CARINI (9 agosto)

Strada del Tegolaro - Colle Umberto Perugia PG)

Tel. 075 6059495 - 348 7766333

www.agrariacarini.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La cantina alle porte di Perugia aspetta i suoi ospiti venerdì 9 agosto dalle ore 20 per una serata a base di Cinta al chiaro di luna, con prodotti tipici dell’azienda e degustazione di vini (costo 25 euro, bambini fino a 6 anni gratis, fino a 10 anni 10 euro). Prenotazioni entro mercoledì 7 agosto.

MADREVITE

Via Cimbano, 36 - Castiglione del Lago PG

tel. 075 9527220 / 397 0046160

www.madrevite.com - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PUCCIARELLA

Via Case Sparse, 37 Fraz. Villa

06063 Magione PG

tel. 075 8409147

www.pucciarella.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per il 10 agosto Pucciarella propone un pic nic in piscina, da arricchire con la visita alla cantina e le degustazioni dei vini di produzione. Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO DI MAGIONE – SAGRIVIT SRL

Viale Cavalieri di Malta, 31 - Magione PG

tel. 075 5057319/075 843547 - 348-2300768

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Calici di Stelle 2019 alla cantina del Castello di Magione è...

... Degustazioni di vino, passeggiata naturalistica, cena in vigna, Musica swing e tanto altro!

La Passeggiata Naturalistica sulle colline del lago Trasimeno, a cura de l'Associazione Culturale L'Olivo e la ginestra, sarà l’occasione per ragionare e sognare sull'ambiente la-custre ripercorrendone la storia e le sue leggende. Immancabile la degustazione dei vini dell'azienda (sita in Via dell’Albaneto - Coordinate 43.07.59 N 12.11.45 E) dove i parteci-panti potranno conoscere anche le tecniche di vinificazione. Momento clou la Cena in vi-gna, per una serata gustosa tra le vigne. Su prenotazione. E, naturalmente, a chiudere la serata il Concerto Swing di 900 Swing Italiano - La storia di un'Italia e della sua musica dall'avvento della radio fino agli anni del boom economico.

COLLI ALTO TIBERINI

CANTINE BLASI

Via Case Sparse Loc. San Benedetto

Umbertide PG

tel. 075 9413451/339 8697891

www.cantineblasi.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TORGIANO

TERRE MARGARITELLI (9 e 10 agosto)

Loc. Miralduolo

06089 Torgiano PG

tel. 075 7824668

www.terremargaritelli.com

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Calici di Stelle alla cantina Terre Margaritelli è sia venerdì 9 che sabato 10 agosto. In par-ticolare, in entrambe le giornate, il programma prevede dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (ogni 40 minuti) la visita con degustazione di 5 vini e tagliere di salumi e formaggi (costo € 6 a persona). Alle 18 e alle 19, visita e degustazione guidata verticale di 2 annate Freccia degli Scacchi e Greco di Renabianca con tagliere di salumi e formaggi € 10,00. Inoltre, venerdì 9 agosto, in collaborazione con Officine Creative Italiane e i docenti Clau-dia Ioan e Massimiliano Tuveri si terrà un workshop teorico/pratico sulla fotografia nottur-na. Dalle 17.30 alle 19.00 parte Teorica dalle 21,30 parte pratica. Costo a persona € 45,00 prenotazione obbligatoria (il corso si realizzerà solo con il raggiungimento di un numero minimo di iscritti di 8 persone).

Sempre venerdì, grazie alla collaborazione con la Pro-Loco di Brufa non mancherà la tradizionale cena in vigna, per una serata gustosa e rilassante. Prenotazione obbligatoria costo a persona € 30,00

TODI

FATTORIA DI MONTICELLO

Voc. Ponetro, Fraz. Ripalvella 66 - San Venanzo TR

tel. 075 8989243 - 345.2550509

www.fattoriadimonticello.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gran Buffet al Chiaro di Luna con prodotti locali e sfizi di stagione, da gustare insieme ai vini della Fattoria di Monticello in occasione di Calici di Stelle, sabato 10 agosto. Imman-cabile la visita alla cantina (su prenotazione) e l’osservazione astronomica guidata dal Prof. Vincenzo Millucci dell’Università di Siena e dall’associazione Astrofili Unitre di San Venanzo. Costo della serata € 30 a persona, degustazione inclusa. Prenotazione neces-saria, entro il 7 agosto.

COLLI PERUGINI – ASSISI

CHIORRI AZIENDA AGRARIA

Via Todi, 100 - Loc. S. Enea 06132 Perugia PG

tel. 075 607141

www.chiorri.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cosa c’è di più romantico di un brindisi sotto le stelle, ammirando le dolci colline umbre al tramonto e gustando dell’ottimo vino, insieme alle tipicità del territorio? E’ quanto propone la cantina Chiorri in occasione di Calici di Stelle il prossimo 10 agosto, con un aperitivo in cantina dalle 17 alle 20. Degustazione gratuita.

CANTINA MONTE VIBIANO VECCHIO

Voc. Palombaro, 22 - Mercatello di Marsciano PG

tel. 075 8783386

www.montevibiano.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La serata idi Calici di Stelle inizierà alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto. A seguire, una prelibata cena con accompagnamento di tutti i vini della cantina. La voce calda ed avvolgente di Chiara Viola accompagnerà gli ospiti unendosi alla maestria di Riccardo Biseo al pianoforte e all'eleganza di Stefano Cantarano al contrabbasso per un concerto che spazia da divertenti swing a emozionanti ballad. Completano il quintetto Valerio Vantaggio alla batteria e Andrea Verlingieri al sax, due talentuosio artisti del panorama italiano di Jazz.

Come di consueto, dopo cena le luci si spegneranno per godere a pieno dello splendido spettacolo delle stelle cadenti.

Costo della serata: 30 euro a persona comprensivi di cena, concerto e un calice di vino a scelta. Necessaria prenotazione.

AGRICOLA GORETTI

Strada del Pino 4, Pila - Perugia PG

tel. 075 607316

www.vinigoretti.com - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per trascorrere una serata suggestiva sotto le stelle la cantina Goretti propone una degu-stazione dei propri vini, accompagnati da un tagliere di prodotti tipici umbri, allietati da musica dal vivo con una fusione di sonorità, che Fabrizio Fanini chitarra e Cesare Berellini fisarmonica e voce, proporranno agli ospiti al cader delle stelle.

La serata si svolgerà nel parco adiacente alla Torre Goretti, dove i più romantici potranno ammirare le stelle muniti di una coperta. Vere e proprie postazioni di osservazione astro-nomiche, inoltre, saranno installate nel parco per osservare il cielo e gli astri in compagnia degli esperti.

Costo della serata (tagliere + calice di vino) 15,00 €. Possibilità di riservare i tavoli, gradita prenotazione.

SASSO DEI LUPI

Via Carlo Faina 16 - Marsciano

tel. 075 874 9523

www.sassodeilupi.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“... e quindi uscimmo a riveder le stelle”: con l’ultimo verso della Divina Commedia, la cantina Sasso dei Lupi invita tutti gli winelovers, sabato 10 agosto, nella cantina di Marsciano per un’apericena a buffet in abbinamento ai vini della cantina (costo 15,00 euro), avvolti nella Lounge Music in veranda. Per i più curiosi , la possibilità di scoprire i segreti del cielo con gli atrofici dell’associazione Paolo Maffei.

Info e prenotazioni: M. 3206651752

SPORTOLETTI

Via Lombardia, 1 - Spello PG

tel. 0742 651461

www.sportoletti.com - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La cantina Sportoletti resterà aperta sabato 10 agosto fino alle 19.30 circa per degustazio-ni gratuite dei 4 vini di produzione propria. Sarà possibile anche visitare la cantina in compagnia dei titolari.

MONTEFALCO - COLLI MARTANI

ANTANO MILZIADE EREDI - FATTORIA COLLEALLODOLE

Via Colle Allodole, 3

06031 Bevagna (PG)

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it

Tavoli immersi nelle vigne, una succulenta grigliata mista e dell’ottimo Sagrantino, avvolti dalla musica. E’ la ricetta della felicità proposta dalla cantina per la notte di San Lorenzo (10 agosto). Una serata informale all'insegna della buona compagnia, della musica del Dj Marco Palazzoni, della convivialità, del piacere di un ottimo calice di Sagrantino, seduti in mezzo alle vigne per godere dell'aria ventilata e del profumo dei grappoli d'uva sui filari.

Per info e costi 3922997294 (Giordano). Necessaria la prenotazione.

ANTONELLI SAN MARCO

Loc. San Marco, 60 - Montefalco PG

tel. 0742 379158

www.antonellisanmarco.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In occasione di San Lorenzo, la cantina Antonelli aderisce a Calici di Stelle proponendo una cena a buffet servita in terrazza, in cui i pregiati vini di produzione propria sposeranno al meglio piatti della tradizione, preparati con prodotti dell’azienda Antonelli. Saranno presenti anche due astrofili per illustrare i corpi celesti.

Appuntamento alle ore 20,00 (19,30 se si desidera visitare la cantina). Costo della serata 35 euro/persona. Solo su prenotazione: Tel. 338 7207870 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ARNALDO CAPRAI

Loc. Torre - Montefalco PG

tel. 0742 378802

www.arnaldocaprai.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. /Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nella splendida cornice della terrazza del Sagrantino, immersa nei vigneti, in un'atmosfera suggestiva e al chiaro di luna, sarà possibile ammirare il cielo e le costellazioni guidati dagli astrofili dell'Associazione Maffei. Intrattenimento musicale e degustazione delle pregiate etichette Caprai in abbinamento ad una selezione di prodotti gastronomici.

Orario di incontro: 21.30. Degustazioni a partire da 5€.

Gradita la prenotazione

TENUTA CASTELBUONO (9 Agosto)

Voc. Castellaccio, 9 - Bevagna

tel. 0742 361670

www.tenutacastelbuono.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Venerdì 9 Agosto torna puntuale come ogni anno, Calici di Stelle.

Nella notte di San Lorenzo, il Carapace apre le porte a tutti i wine lovers dalle 19 alle 24 per degustare i vini delle Tenute Lunelli sotto il cielo stellato dell’Umbria.

La magia di una sera d’estate, il vino e la lettura degli astri saranno gli ingredienti perfetti per attendere le stelle cadenti.

Mr. Happy Street Food delizierà gli ospiti di Tenuta Castelnuovo con i suoi gustosissimi piatti in accompagnamento ai vini della cantina. Gli Astrofili dell'Associazione Astrofili Paolo Maffei interverranno nel corso della serata per guidare tutti i presenti nell'osservazione e nella lettura del cielo stellato per “catturarne” le sue bellezze con tutti i mezzi possibili.

Ticket (da acquistare in loco): € 25,00 (cibo, due calici di vino, visita guidata, lettura delle stelle). Posti limitati, necessaria la prenotazione allo 0742 361670 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AZ. AGR. SCACCIADIAVOLI

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco PG

tel. 0742 371210

www.scacciadiavoli.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. /Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sabato 10 agosto la cantina Scacciadiavoli resterà aperta fino alle ore 20 per visite in cantina e degustazioni di vino e prodotti tipici. Il costo per la partecipazione è di 15 euro, consigliata la prenotazione.

CANTINA LA VENERANDA

Loc. Montepennino, snc - Montefalco

tel. 0742 951630

www.laveneranda.com - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Visite guidate in cantina e degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici è quanto propone per sabato 10 agosto la cantina La Veneranda, in occasione di Calici di Stelle, per una serata di totale relax con musica dal vivo.

PERTICAIA AZ. AGR.

Loc. Casale

06036 Montefalco (PG)

Tel. 0742 379014

www.perticaia.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Una serata di gusto e divertimento attende tutti gli ospiti della cantina Perticaia, in occa-sione di Calici di Stelle 2019. A partire dalle 19,30 visita alla cantina, quindi una ricercata cena con il menù studiato appositamente dallo Chef Angelo Formica (Gallano Restaurant), in abbinamento ai vini della cantina (costo della cena 50 euro, 25 bambini).

Alle 22 via alla musica con il concerto Jazz Cross-Road di Culture con il Maurizio Marrani Quartet. Durante la serata, inoltre, un astrofisico guiderà il pubblico nell'osservazione delle stelle cadenti Perseidi.

Possibilità di partecipare anche solo al concerto e all’osservazione delle stelle (costo € 10,00 comprensivo di un calice di Montefalco Sagrantino Passito docg 2007). Per la cena è necessaria la prenotazione, mentre non è richiesta per la partecipazione al concerto.

COLLE DI ROCCO

Via Conversino, 163 - 06033 Cannara PG

tel. 348 4726881

www.colledirocco.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Gli appuntamenti delle Città del Vino dell’Umbria per Calici di Stelle 2019:

MONTEFALCO

Per la notte di San Lorenzo e all’interno dell’Agosto Montefalchese, il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Comune di Montefalco presentano “Sagrantino sotto le stelle”. Nel centro storico di Montefalco, uno dei borghi più belli d’Italia, turisti e wine lovers avranno a disposizione un banco di degustazione, aperto dalle 19.30 alle 23.30, dove saranno guidati da esperti sommelier alla scoperta delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg, dal bianco al rosso fino al Montefalco Sagrantino Passito Docg, di tutte le aziende aderenti all’iniziativa. Con il ticket d’ingresso (costo 10 euro) sarà possibile degustare – con calice ed enobag compresi - tutti i vini presenti al banco d’assaggio, oltre ad avere a disposizione un angolo relax appositamente allestito e, dalle 21.30, osservare “da vicino” le stelle in collaborazione con il Gruppo Astrofili Monte Subasio, alla ricerca delle stelle cadenti che da sempre rendono magica la notte di San Lorenzo. Spazio anche alla musica con l’iniziativa organizzata dal “Paiper Festival” dedicata agli anni ‘60 e ‘70: dalle 21.30 saliranno sul palco la Lory’s Blonde Band con un omaggio ad Aretha Franklin e, a seguire, i Gazebo; infine, festa finale con il Paiper Party.

Info su FB: Consorzio Tutela Vini Montefalco - www.consorziomontefalco.it

TORGIANO

Sabato 10 Agosto torna Calici di Stelle, l'attesissimo appuntamento estivo promosso dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino anche nel centro storico di Torgiano, dove dalle 20.30 alle 24.00, si brinderà con i migliori vini delle cantine della Strada dei Vini del Cantico degustando i piatti tipici del territorio proposti dai Ristoranti e dalle Proloco presenti lungo l'itinerario.

Le stelle cadenti rinsaldano lo straordinario connubio fra vino e arte offrendo, accanto alle degustazioni magistralmente guidate da abili sommelier, una ricca serie di iniziative come concerti, mostre e il tradizionale suggestivo spettacolo pirotecnico a chiusura della serata.

Per info su modalità di partecipazione, vendita ticket e programma di Calici di Stelle a Torgiano: www.stradadeivinidelcantico.it T. 0756211682