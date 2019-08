Anteprima oggi della manifestazione che andrà in scena alla Polvese a fine mese. Esperimenti on the road e stasera lo spettacolo sulle onde

(UNWEB) – Castiglione del Lago, – Piccoli esperimenti scientifici on the road a Castiglione del Lago nella giornata che fa da anteprima all’Isola di Einstein.

I divulgatori di Psiquadro sono scesi in piazza questa mattina, e replicheranno nel pomeriggio, per mostrare a grandi e piccoli quanto può essere sorprendente ed esplosivo il mondo della scienza.



Ricorrendo a pochi e semplici materiali come bastoni, corde, buste di plastica, aceto e bicarbonato si è dato vita a coinvolgenti dimostrazioni ed esperimenti che hanno interessato il pubblico castiglionese e lo hanno trascinato in esercitazioni per niente facili o scontate.

E’ l’Isola di Einstein in pillole. Un concentrato molto semplificato di quanto andrà in scena dal 30 settembre al 1° agosto nello scenario suggestivo di Isola Polvese.

Le attività proposte oggi spaziano dalla chimica, all’astronomia, dalla matematica alla fisica. Sempre attraverso metodi ludici così da mostrare soprattutto ai più giovani come il mondo della scienza riservi infinite emozioni e sorprese a tutte le età.

La giornata di eventi castigionese è a ingresso libero ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago e Coop Centro Italia.

Le dimostrazioni per strada proseguiranno fino alle 19. Alle 21,30 poi la Rocca Medievale farà da scenario a ‘Cacciatori di onde’, spettacolo di esperimenti sorprendenti e storie avvincenti con Massimiliano Trevisan e Alessandro Gnucci di Psiquadro.

Si ricorda che la presentazione ufficiale de ‘L’Isola di Einstein 2019’ è in programma venerdì 23 agosto alle ore 11 nella sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia.

Interverranno in conferenza stampa: Sandro Pasquali (vice presidente Provincia di Perugia), Irene Biagini (presidente Psiquadro), Lorenzo Mariani (direttore regionale di Confcooperative Umbria), Walter Ganapini (direttore generale Arpa Umbria), Matteo Burico (sindaco di Castiglione del Lago), Giacomo Chiodini (sindaco di Magione), Valter Sembolini (vice presidente CdA GAL Trasimeno Orvientano).

L’Isola di Einstein è un evento realizzato da Psiquadro in collaborazione con Confcooperative Umbria, ARPA Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Magione, Cooperativa Pescatori del Trasimeno, Oasi Naturalistica La Valle, GAL Trasimeno Orvietano e Umbrò.