Sabato 24 agosto a Castel Rigone cafè letterario con il medico Pier Luigi Rossi

Domenica 25 agosto incontro con il professor Giancarlo Elia Valori. A seguire cabaret e cena

(UNWEB) – Passignano sul Trasimeno, – È in arrivo il secondo weekend della rassegna letteraria Isola del libro Trasimeno, una due giorni di eventi tra cultura, spettacolo ed enogastronomia. Il primo appuntamento è sabato 24 agosto alle 18 a Castel Rigone di Passignano sul Trasimeno per il cafè letterario, un incontro nella piazzetta del paese con Pier Luigi Rossi, autore del libro ‘La buona salute’ edito da Aboca. Medico di fama e ideatore del metodo molecolare di alimentazione consapevole, in questo testo Rossi parla della relazione tra cibo e salute, sostenendo la necessità di un’alimentazione sempre più attenta e consapevole per conseguire uno stile di vita sano ed equilibrato. All’incontro, coordinato dal giornalista Mario Mariano, parteciperà il presidente del gruppo Aboca Valentino Mercati. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del teatro Verdi di Castel Rigone.

Domenica 25 agosto, alla terrazza dell’hotel Lidò di Passignano sul Trasimeno, alle 18 si parlerà invece di spiritualità e politica dal Medioevo ai giorni nostri con il professor Giancarlo Elia Valori che presenterà il suo ultimo lavoro ‘La moderna Fenice’, edito da Futura. Al cafè letterario, coordinato dal saggista Augusto Vasselli, parteciperà l’editore Fabio Versiglioni. La giornata proseguirà poi in piazzetta Garibaldi, al bar May fair di Passignano, dove alle 21.30 si terrà lo spettacolo di cabaret con il gruppo ‘Jazz glazz’, seguito alle 22 dalla cena rustica con gli artisti. Per prenotare il tavolo chiamare i numeri 075.3740199 o 329.7266111.