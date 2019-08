I rioni protagonisti nella Polo Cup: daranno il nome alle squadre, che giocheranno con i loro colori

Il Gala “Amor cortese” con Nico Belloni e Bartolo Messina renderà omaggio alla Cina e al regista Zeffirelli

I bambini a cavallo al centro del programma, con prezzi di ingresso agevolati per le famiglie

(UNWEB) Città di Castello. Passione equestre e tradizioni popolari saranno il tratto distintivo della 51esima Mostra Nazionale del Cavallo in programma a Città di Castello sabato 7 e domenica 8 settembre al parco Alexander Langer, tesoro naturalistico alle porte del centro storico tifernate tra le opere di Burri e Raffaello, che accoglierà gli appassionati su una superficie di oltre 50 mila metri quadrati, con due nuovi campi da gara.

Insieme ai soci Comune di Città di Castello e Regione Umbria, per l’edizione 2019 il consiglio direttivo presieduto dall’imprenditore Marcello Euro Cavargini ha lavorato in due direzioni fondamentali, con il supporto economico del Gal Alta Umbria e delle imprese del comprensorio: valorizzare le risorse di Città di Castello e del suo territorio per creare una forte sinergia con il tessuto imprenditoriale locale e con l’associazionismo espressione delle tradizioni e della cultura della città; potenziare la collaborazione con il Comitato regionale Fise Umbria della presidente Mirella Bianconi Ponti, con l’obiettivo di programmare una crescita che riporti la manifestazione a essere punto di riferimento nel mondo del cavallo attraverso la qualità degli eventi e delle presenze. La 51esima Mostra Nazionale del Cavallo sarà inaugurata sabato 7 settembre alle ore 10.30 con una cerimonia pubblica all’ingresso del parco Alexander Langer alla quale, nel segno della valorizzazione delle eccellenze umbre, è stata invitata Costanza Laliscia, la 19enne amazzone perugina fresca campionessa europea di endurance al Meydan FEI European Endurance Championship in Inghilterra. Sotto l’egida della Fise si svolgeranno tutti gli eventi sportivi del programma, che sarà caratterizzato dalla novità della Polo Cup, al debutto assoluto nella manifestazione con un inedito abbinamento con i rioni storici della città, che daranno nome e colori sociali alle squadre che si sfideranno per la vittoria finale. Attenzione particolare sarà riservata alla promozione dell’equitazione tra i bambini e i ragazzi, che saranno protagonisti del Trofeo ludico multidisciplinare di Pony, con gare di salto ostacoli, dressage e gimkana, e avranno l’opportunità di avvicinarsi al cavallo con il battesimo della sella nel segno dell’innovativo metodo F.e.e.l. (Formazione Etologica Equitazione in Leggerezza). A completare il programma sportivo saranno il Campionato Umbro di Endurance, valevole per le selezioni della Coppa delle Regioni 2019, e il Campionato Italiano Derby 2019 di attacchi, con la disputa del “Derby Città di Castello”, valevole anche come Trofeo Francesco Mattavelli, in sinergia con il Gruppo Italiano Attacchi. Grande attrazione della manifestazione saranno gli spettacoli equestri, con esibizioni per tutta la giornata nell’anfiteatro del parco Langer alle quali si unirà anche il Conmar (il consorzio per la valorizzazione dei cavalli di razza maremmana), che culmineranno alle ore 21.00 di sabato e domenica con il gala firmato da Nico Belloni. Lo show verrà proposto al pubblico con il titolo “Amor cortese”, con la presenza confermatissima di Bartolo Messina e omaggi alla Cina, ospite dell’edizione 2019 del Festival delle Nazioni di Città di Castello, e a Franco Zeffirelli, con una rilettura del grande classico “Romeo e Giulietta” consacrato sul grande schermo proprio dal regista fiorentino che girò in Umbria le riprese della pellicola. Per l’edizione 2019 è stata confermata la politica dei prezzi finalizzata ad agevolare la partecipazione del pubblico, in particolare delle famiglie con i bambini. Il tagliando di ingresso giornaliero sarà in vendita a 5 euro e sempre al costo di 5 euro sarà possibile assistere al Gala Equestre, con la possibilità di abbinare l’entrata alla manifestazione e allo spettacolo serale al costo complessivo di 8 euro. Non pagheranno nulla, invece, i bambini e i ragazzi fino a 14 anni di età e i disabili con accompagnatore. Una sinergia straordinaria permetterà di far conoscere l’evento tra gli appassionati: grazie alla collaborazione con HippoGroup, nell’ambito del Campionato Europeo di Trotto in programma sabato 7 settembre all’Ippodromo “Savio” di Cesena la Mostra Nazionale del Cavallo beneficerà di una campagna di promozione nei siti e in tutti i canali di comunicazione dell’arena romagnola che è uno dei templi nazionali dell’equitazione. La manifestazione è stata presentata stamattina con una conferenza stampa nella residenza municipale tifernate, alla quale sono intervenuti il sindaco Luciano Bacchetta, con l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, il presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini, con il consigliere Lucio Ciarabelli, la presidente del Comitato regionale Fise Umbria Mirella Bianconi Ponti, il regista del Gala equestre Nico Belloni. “L’edizione di quest’anno segna una tappa importante nell’azione di rilancio della Mostra Nazionale del Cavallo, una scommessa non facile che sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi di crescita prefissati e che grazie al lavoro del comitato organizzatore, di cui siamo molto soddisfatti, sta gettando le basi per riportare l’evento alla fama e alla considerazione che fanno parte della sua tradizione”, ha affermato il sindaco Bacchetta insieme all’assessore Carletti nell’anticipare che “il parco Alexander Langer sarà la nuova sede dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, a testimonianza che la nuova collocazione, che si è rivelata particolarmente felice, continuerà a ospitare la rassegna anche in futuro nell’ambito di un progetto di sviluppo che come amministrazione comunale condividiamo e sosteniamo”. “L’obiettivo che abbiamo è di far crescere gradualmente la manifestazione, che quest’anno è stata arricchita negli eventi in programma, con oltre 200 cavalli presenti, e potenziata nella disponibilità di spazi e strutture, con la realizzazione di due campi nuovi destinati al Polo, agli attacchi e ai pony, che saranno completati con il montaggio di una tribuna per il pubblico”, ha sottolineato il presidente Cavargini insieme al consigliere Ciarabelli, che ha parlato di “un lavoro silente, ma determinato e serio, per dare continuità alla rassegna e sviluppare potenzialità che riteniamo molto importanti e promettenti”. “Questa manifestazione è un fiore all’occhiello per Città di Castello e come Fise siamo in prima linea per valorizzare attraverso i nostri eventi quello che è un patrimonio dell’Umbria, una regione molto vocata per l’equitazione, con tantissimi appassionati che compongono un movimento tra i più importanti in Italia, basti pensare che la nostra federazione annovera qui 45 centri ippici e 2.200 tesserati”. A parlare dell’entusiasmo e della particolare cura con cui verrà allestito il gala “Amor cortese” è stato il regista Belloni, che ha sottolineato come “lo show sarà un omaggio all’arte equestre, all’equitazione buona e pura che prima di tutto rispetta i cavalli, un messaggio che da Città di Castello vogliamo trasmettere a tutta Italia”.

Programma

I Rioni storici della città protagonisti della manifestazione con la Polo Cup.

Nel solco di un legame con la comunità tifernate finalizzato a identificare la manifestazione con il proprio territorio, nella Polo Cup targata Fise, che segna il debutto assoluto nella kermesse di una disciplina dal grande fascino e dalle radici secolari, per la prima volta la storia della città entrerà da protagonista nella rassegna, grazie all’abbinamento tra gli antichi rioni del capoluogo e le squadre che disputeranno la competizione: le quattro selezioni in gara prenderanno il nome dei quartieri Prato, Mattonata, San Giacomo e Gorgone e scenderanno in campo indossando divise con i loro colori sociali e i loro simboli in una sfida per la vittoria finale del torneo che decreterà l’ideale primato cittadino. I tifernati potranno ammirare i giocatori di polo, i cavalli e i figuranti in costume dei rioni che sfileranno nel centro storico nella serata di anteprima della 51^ Mostra Nazionale del Cavallo di venerdì 6 settembre dalle ore 18.00, durante la quale in piazza Matteotti verranno sorteggiati gli accoppiamenti tra le squadre e i quartieri. Con la Polo Cup la Mostra Nazionale del Cavallo contribuirà a promuovere la disciplina equestre nella regione, nell’ambito del progetto della Fise che punta a formare istruttori e giocatori per diffondere la pratica di questo sport nei centri ippici. A Città di Castello verranno disputate quattro partite, due al sabato e due alla domenica, che saranno valevoli come semifinali e finali per l’assegnazione del trofeo. A scendere in campo saranno quattro squadre composte da tre giocatori, provenienti dall’Italia, dall’Argentina e dall’Inghilterra tra cui anche donne, che si sfideranno nella specialità Arena Polo, duellando in sella ai cavalli con le celeberrime stecche di bambù per segnare più punti possibile indirizzando la palla da gioco tra i due pali che simboleggiano le porte. Protagonista dell’evento sarà Oscar Carona, campione argentino naturalizzato italiano, tecnico e istruttore federale più volte con i colori azzurri nelle Polo Cup di maggior prestigio, che collabora con il Comitato regionale Fise Umbria nel progetto di promozione della disciplina equestre.

In primo piano gli spettacoli equestri, con il Gala “Amor Cortese”

Gli spettacoli equestri saranno appuntamenti fissi del mattino e del pomeriggio nell’anfiteatro del parco, nel quale si susseguiranno le esibizioni di artisti e gruppi tradizionali che daranno modo agli appassionati di scoprire in tante versioni diverse la magia del legame tra uomo e cavallo. Il momento clou sarà rappresentato dal gala notturno firmato da Nico Belloni, che quest’anno andrà in scena alle ore 21.00 con il titolo “Amor cortese”, nella stessa arena nella quale l’anno scorso fece registrare due serate consecutive da tutto esaurito, con oltre 1.500 spettatori. Bartolo Messina sarà il protagonista principale coni funambolici Aragona's e artisti tra i più quotati del panorama mondiale per presentare alcuni numeri della nuova stagione di “Cavalluna”, lo show internazionale attualmente più acclamato che viene rappresentato in oltre 30 capitali del mondo. Bellissimi cavalli e storie da sogno: sarà questo il filo conduttore di uno spettacolo costruito sulla simbiosi tra equitazione, acrobazia, danza e musica, che offrirà ancora una volta al pubblico tifernate il privilegio di ammirare esibizioni che sono di casa nelle più importanti ribalte internazionali. Se Bartolo Messina è l'artista più apprezzato e corteggiato dalle maggiori organizzazioni di spettacoli e teatro equestre, con una carriera che l’ha portato a esibirsi nelle grandi manifestazioni legate al cavallo in Italia e all’estero, Nico Belloni si è affermato come regista e produttore di spettacoli di arte equestre di alto livello e nel 2019 è arrivato a coreografare e presentare cerimonie e spettacoli per i FEI Longines European Championship di Dressage, i FITE European Championship Working Equitation, i Campionati Europei di Morfologia a Vermezzo PSA e i due Campionati del Mondo a Pisa San Rossore di Endurance.

Nel programma tante opportunità per i bambini a cavallo

Grande spazio sarà dedicato ai bambini e ai ragazzi che praticano equitazione, con la tappa del circuito regionale del Trofeo ludico multidisciplinare di Pony della Fise che metterà in vetrina il talento di giovanissimi amazzoni e cavalieri provenienti dai club ippici umbri, impegnati nelle spettacolari specialità del salto ostacoli, del dressage e della gimkana; con il villaggio del pony e il battesimo della sella, per i più piccoli ci sarà la possibilità di avvicinarsi al cavallo con l’innovativo metodo F.e.e.l. (Formazione Etologica Equitazione in Leggerezza), grazie agli istruttori del Pony Club Le Pistrine. Ambiente e cavallo si fonderanno nella tappa del Campionato Umbro di Endurance, valevole per le selezioni della Coppa delle Regioni 2019, che porterà i partecipanti a percorrere in sella un tracciato base di 27 chilometri (da ripetere più volte a seconda della categoria) lungo la spettacolare pista ciclopedonale dell’asta del fiume Tevere. Con il Campionato Italiano Derby 2019 di attacchi organizzato dalle Scuderie del Castellaccio sotto l’egida della Fise gli appassionati potranno seguire un evento di rilevanza nazionale, che si preannuncia molto spettacolare per la partecipazione di atleti di qualità e per un percorso particolarmente probante. In sinergia con il Gruppo Italiano Attacchi, per la categoria amatoriale verrà disputato il “Derby Città di Castello”, valevole anche come Trofeo Francesco Mattavelli. Attenzione speciale sarà riservata agli allevatori, che avranno l’opportunità di mettere in vetrina i propri esemplari, anche con uno specifico spazio rivolto al pubblico nell’anfiteatro. I visitatori avranno a disposizione un servizio di ristorazione con due postazioni e la possibilità, quindi, di vivere l’intera giornata all’interno del parco Langer, a stretto contatto con i cavalli e gli eventi della manifestazione. La 51esima Mostra Nazionale del Cavallo sarà inaugurata sabato 7 settembre alle ore 10.30 con una cerimonia pubblica all’ingresso del parco Alexander Langer.

Prezzi bassi per favorire le famiglie

Gli appassionati di cavallo sono il vero patrimonio della manifestazione, che confermerà anche per la 51esima edizione la politica dei prezzi finalizzata ad agevolare la partecipazione del pubblico, in particolare delle famiglie con i bambini. Come già fatto l’anno scorso in occasione dell’“evento-zero” che aveva segnato il rilancio della rassegna, l’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo praticherà condizioni di accesso alla manifestazione assolutamente favorevoli: il tagliando di ingresso giornaliero sarà in vendita a 5 euro e sempre al costo di 5 euro sarà possibile assistere al Gala Equestre, con la possibilità di abbinare l’entrata alla manifestazione e allo spettacolo serale al costo complessivo di 8 euro. Non pagheranno nulla, invece, i bambini e i ragazzi fino a 14 anni di età e i disabili con accompagnatore.

Sinergia con l’Ippodromo di Cesena per la promozione insieme al Campionato Europeo di Trotto

Nell’ormai tradizionale serata di corse sabato 24 agosto all’Ippodromo “Savio” di Cesena, dedicata al Comune di Città di Castello e alla Mostra Nazionale del Cavallo, è stato sancito un prestigioso connubio tra la manifestazione tifernate e il Campionato Europeo di Trotto, che con le sue 85 edizioni è il più longevo GP internazionale per cavalli anziani del Paese e sarà disputato sabato 7 settembre davanti a 10 mila spettatori. Approfittando della concomitanza tra i due eventi, il Campionato Europeo di Trotto farà da traino promozionale alla kermesse tifernate grazie alla straordinaria disponibilità accordata all’assessore allo Sport Massimo Massetti, al presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini e ai consiglieri Mirella Bianconi Ponti e Lucio Ciarabelli dai vertici della Hippogroup Cesenate, il presidente Umberto Antoniacci e il direttore generale Marco Rondoni. Rinnovando un patto di amicizia ultratrentennale, fino alla serata del 7 settembre nei siti e in tutti i canali di promozione dell’ippodromo si inviteranno i frequentatori del “Savio” e gli appassionati d’ippica a visitare il capoluogo altotiberino e la Mostra Nazionale del Cavallo.