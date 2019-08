(UNWEB) Perugia. E’ un’occasione che molti aspettano quella proposta dalla Pro Ponte: “vedere”...una voce è sempre emozionante, come saranno emozionanti i tre brevi filmati che arricchiranno la presentazione del libro “Radiogol: 35 anni di tutto il calcio minuto per minuto”, autore Riccardo Cucchi per 35 anni prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” della RAI.

Personalità del calcio umbro e nazionale hanno garantito la loro presenza, numerose anche le richieste di accredito per intervistare Riccardo che, dopo il successo del suo libro con la conquista del secondo posto al prestigioso Premio Bancarella 2019, ha visto incrementare notevolmente le richieste per presentare “Radiogol” e presentarsi, di persona, al pubblico che lo conosceva soltanto per...voce: non una qualsiasi, ma la prima voce del calcio alla radio della RAI. Riccardo, oltre che autografare il libro, racconterà come e perché è arrivato a fare il radiocronista. E soprattutto, con la presenza di alcuni ex “grifoni”, racconterà la partita Perugia-Juventus del 2000, terminata 1-0 che consentì alla Lazio di vincere lo scudetto. Soltanto a carriera conclusa, Cucchi dichiarò che la sua squadra del cuore era la Lazio: cosa che non era mai trapelata dalle sue radiocronache calorose ma sempre imparziali, se non quando a giocare era l’Italia. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 1° settembre al Parco di via della Scuola, zona centrale di Ponte san Giovanni vicino alla piscina comunale. Alcune squadre di calcio umbre si sono prenotate per inviare una rappresentanza di giovanissimi indossando i colori sociali: una cosa simpatica e certamente colorita.

In caso di pioggia l’incontro e la presentazione avverrà nella sede della Pro Ponte in via Tramontani,5, sempre a Ponte San Giovanni.