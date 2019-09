Appuntamento per appassionati, esperti e collezionisti a Todi l’8 settembre 2019

(UNWEB) Todi. Nell’ambito del progetto Leonardo ed in occasione della centenaria festa della Consolazione, l’Amministrazione di ETAB celebra il genio di Leonardo con una speciale emissione e annullo con la collaborazione dell’esperto di filatelia Ing. Francesco Amelia del circolo filatelico “Perusia Collector”, profondo conoscitore del mondo della filatelia e valido punto di riferimento per gli appassionati e collezionisti.

Sarà possibile acquistare due diverse cartoline, in tiratura rigorosamente limitata, raffiguaranti le foto vincitrici del concorso “Polvere di Stelle” edizione 2018 con le opere di Roberto Baglioni e Stefano Mencacci.

Il banco di annullo apre dalle ore 15 e sarà possibile reperire anche i rarissimi folder degli anni precedenti.

Occorre affrettarsi poiché le cartoline sono solo 190 (95 per tipo).

Su metà delle cartoline saranno posti i francobolli del Tempio della Consolazione emissione del 27 maggio 2015 nell’ambito della collana “il Patrimonio artistico e culturale italiano” (800 mila esemplari) realizzato con versione pittorica da Cristina Buscaglia dell’IPZS sulla base di una fotografia raffigurante il Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi di Carlo Intotaro (Droinwork).

Su metà delle cartoline saranno posti i francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci, nel V centenario della scomparsa emessi in trecentomila esemplari di fogli, pari a 1.200.000 francobolli lo scorso 2 maggio 2019.

I quattro francobolli, racchiusi all’interno di un foglio, riproducono rispettivamente un’opera di Leonardo da Vinci, precisamente da sinistra a destra partendo dall’alto: - particolare di Studi di proporzioni del volto e dell’occhio, Musei Reali – Biblioteca Reale di Torino; - “Adorazione dei Magi”, Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi; - “Ritratto di Musico”, Pinacoteca Ambrosiana; - “Testa di fanciulla” detta “La Scapiliata”, Galleria Nazionale di Parma. Completano i francobolli le rispettive leggende “L’OCCHIO”,

“ADORAZIONE DEI MAGI”, “RITRATTO DI MUSICO”, “LA SCAPILIATA”, “LEONARDO DA VINCI 1452-1519”, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”. Il bozzetto a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. Sullo sfondo del foglio è riprodotta una pagina del “Codice Arundel”, British Library di Londra. A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articoli a firma di numerosi esperti, funzionari e direttori del Ministero per i beni e le attività culturali.