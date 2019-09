Martedì 24 Settembre ore 22.00, Piazza Mazzini, Bastia Umbra

(UNWEB) Bastia Umbra. È il turno del Rione Moncioveta in scena questa sera, martedì 24 Settembre, con la terza sfilata in programma: “Thestral M15”

Dopo la sfilata del rione San Rocco con “Soltanto Uno”, le condizioni meteorologiche hanno costretto la macchina organizzativa del Palio a posticipare la sfilata del Rione Sant’Angelo che è andata in scena lunedì sera anziché domenica con “SOMNII MEMORO” . Questa sera, martedì 24 settembre, sarà la volta del rione Moncioveta che porterà in scena “Thestral M15”.

Giulia Belloni, per la prima volta alla guida del rione Moncioveta, descrive le proprie sensazioni a riguardo: “Non nego che in questi giorni qualche lacrimuccia mi sia scesa. Negli ultimi 7 anni ho ricoperto il ruolo di tesoriere del rione e, per questo, non ho potuto partecipare attivamente alla sfilata. Ecco perché ho vissuto con trepidazione lo svolgimento delle sfilate degli altri rioni, tornare sugli spalti dopo tanto tempo è stato un tuffo al cuore... Ora, non oso immaginare cosa accadrà questa sera; non vedo l’ora che il Rione Moncioveta entri in scena!”

A proposito di questo, quali sono le tue sensazioni a riguardo di Thestral M15?

“Nei giochi e nella lizza ci sono consapevolezze diverse poiché, al di là dell’imprevedibilità, quando si è consci della propria forza, le certezze aumentano. La sfilata è un mondo a parte, piena di variabili e di insidie dove tutto può succedere. Eppure ho delle buonissime sensazioni, sono molto entusiasta del lavoro che abbiamo fatto ed ho sposato in pieno il tema. Ovviamente mi auguro che non ci siano intoppi e che tutto scivoli via liscio. Poi sarà tutto in mano alla giuria...”

A chi dedichi questo momento?

“Negli anni purtroppo abbiamo avuto molte perdite dal punto di vista umano ed il primo pensiero è sicuramente rivolto a chi ci ha lasciato. Inoltre, il nostro rione nell’ultimo periodo ha vissuto momenti assolutamente difficili. Abbiamo traslocato in ogni dove e, fino a due mesi fa, non avevamo neanche un piazzale. È stata una corsa contro il tempo ma ancora una volta ce l’abbiamo fatta. La mia dedica è rivolta a questa grande, immensa famiglia. A tutte le persone che hanno reso possibile l’improbabile, a coloro che, giorno e notte, hanno manifestato il loro attaccamento con entusiasmo e dedizione. Con un rione così, non posso che manifestare gioia, orgoglio e gratificazione: FORZA RAGAZZI! FORZA MONCIOVETA!!!”

TRAMA DELLA SFILATA DEL RIONE MONCIOVETA: THESTRAL M15

Se ci fosse data l'opportunità, attraverso una macchina capace di sfogliare i ricordi più significativi della nostra intera vita, di creare una nuova pagina bianca da scrivere per realizzare un ultimo ed unico desiderio...quanti di noi potrebbero accorgersi di desiderare qualcosa che nemmeno tutto l'oro del mondo potrebbe mai comprare? Un viaggio dove il sogno incontra la realtà, e dove la possibilità di poter riscrivere il nostro personale e incredibile finale non è più solo un'illusione.

"Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni." (Jeremy Irons)

Mercoledì 25 Settembre il rione Portella chiuderà le sfilate della 57a edizione del Palio de San Michele con “La grande fabbrica delle parole”.

N.B. In caso di pioggia la sfilata del Rione Moncioveta verrà posticipata a mercoledì 25 settembre.

In allegato le immagini della sfilata del Rione Sant’Angelo.

Le foto sono concesse gratuitamente da © FAP FOTO si prega di citare la fonte in caso di utilizzo

PROSSIMI EVENTI:

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

- ore 19,30 - Apertura delle taverne rionali

- ore 22,00 - Sfilata Rione PORTELLA - LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

TRAMA DELLA SFILATA DEL RIONE PORTELLA: LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

Chi l’ha detto che per esprimersi ci sia bisogno solo delle parole? Le parole sono effimere, passano e volano via, hanno bisogno di sostanza, da sole non valgono niente. In questo tempo, dove non si ha più la misura e la percezione del peso delle parole, forse la soluzione è parlare con il cuore...

(liberamente tratto da “La Grande Fabbrica delle Parole” di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo)

CALENDARIO EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE

“57a Edizione” Anno 2019

martedì 24/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione MONCIOVETA - Thestral M15

mercoledì 25/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Sfilata Rione PORTELLA - LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE

giovedì 26/09/2019

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,00

Giochi in Piazza tra Rioni 2019 “57a edizione”

venerdì 27/09/2019

ore 9,30

Rion Mini Sport 2019 “57a Edizione”

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 21,00

Mini Palio 2019 27a Edizione

sabato 28/09/2019

ore 18,00

Veglia della Lizza nelle chiese rionali

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 22,30

Lizza e assegnazione del Palio 2019 “57a Edizione”

domenica 29/09/2019

ore 17,00

Messa Solenne e Processione del Santo Patrono

ore 19,30

Apertura delle taverne rionali

ore 23,00

Spettacolo Pirotecnico 2019 Chiusura “57a Edizione”

INIZIATIVE COLLATERALI

15-29 settembre

Visioni artistiche per raccontare il Palio c/o Auditorium Sant’Angelo a cura di Ente Palio de San Michele 15.09 > ore 18.00 Inaugurazione

1-24 settembre

Palio.... il dietro le quinte 2019 10° concorso fotografico a cura di Ente Palio de San Michele

21-24 settembre

Gara Gastronomica Magie del Gusto 2019 a cura della Pro Loco di Bastia Umbra

15 settembre

Sbiciclettata de San Michele a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra

26 e 28 settembre

Diretta Streaming Segui i giochi, la Lizza e l’assegnazione del Palio in diretta streaming su www.terrenostre.info e www.paliodesanmichele.it

Info e prevendite

Per le prevendite on line dei biglietti per le Sfilate consultare il sito www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com

Dal 19 settembre sarà possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso la biglietteria in Piazza Umberto I - Bastia Umbra.

Dal 25 settembre saranno messi in vendita i biglietti per Giochi e Lizza.

ORARI DI APERTURA

19, 20, 25, 27 settembre 17.30 - 20.00

21, 22, 23, 24, 26, 28 settembre 17.30 - 21.30

Foto– FAP Foto Bastia Umbra