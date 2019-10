(UNWEB) Perugia. AmareMatica festeggia nel 2019 il suo quinquennio di divulgazione della cultura matematica, celebrando una figura di rilievo universale, “il genio assoluto”: Leonardo da Vinci, del quale sono in corso le celebrazioni del cinquecentenario dalla morte (2 maggio 1519).

È organizzata dall’Università degli Studi di Perugia, con il Dipartimento di Matematica e Informatica e il Centro d’Ateneo per i Musei Scientifici, con il patrocinio del Comune di Perugia e sarà caratterizzata da incontri, workshop, mostre ed exhibit.

Avrà come tema “Leonardo e la Matematica fra Umanesimo e Tecnologia: per ricomporre l’unità del sapere” e si svolgerà da venerdì 4 ottobre a sabato 12 ottobre tra Perugia e Casalina; ha avuto il patrocinio del “Comitato per l’anno di Leonardo da Vinci”.

Il programma completo all’indirizzo internet: www.amarematica.it

Il convegno di apertura AmareMatica 2019, sul tema “Leonardo, e la Matematica del Rinascimento”, avrà luogo venerdì 4 ottobre 2019, a Perugia, nella Sala del Dottorato del Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, dalle ore 15 alle ore 18.30.

Saranno illustrati spunti matematici antichi, ma ancora attuali, sviluppati da artisti e scienziati durante il Rinascimento, a partire dal lavoro di Leonardo, “omo sanza lettere” ma straordinariamente curioso, appassionato e creativo.

Interverranno Franco Moriconi, Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Gianluca Vinti, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, Cristina Galassi, Direttrice del Centro di Ateneo Musei Scientifici (C.A.M.S), Giancarlo Cencetti, responsabile dell’Ufficio Regionale Scolastico per l’Umbria, Emanuela Ughi che tratterà i temi “Anche i grandi sbagliano” e “Il Coronamento della Sagrestia Nuova di Firenze e l’Ycocedron”, Sergio Tasso (“Leonardo e i talenti: la terza missione dell’Università”), Argante Ciocci (“Pacioli, Leonardo e il disegno dei poliedri”.

A seguire visita guidata agli exhibit (mostre diffuse) dislocate in centro storico di Perugia.

Sabato 5 ottobre 2019, al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia (Via Vanvitelli, 1 – Perugia), dalle ore 15 alle 18.30, “Leonardo e l’Umbria allo Specchio”, un laboratorio inusuale e interattivo dedicato alle scuole e gli insegnanti condotto da Emanuela Ughi e Loretta Rapporti.

Per registrarsi ai vari incontri scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Exhibit AmareMatica 2019:

Sono previste anche mostre diffuse per la città di Perugia dal 4 al 12 ottobre 2019 con video guide (video qrcode):

Il Mazzocchio allo specchio - Banca di Mantignana - dal 9 al 12 ottobre;

Da Leonardo a Mondrian con video in timelapse - Via Oberdan dal 4 al 12 ottobre;

Scala doppia grande / Ycocedron - Museo del Capitolo della Cattedrale dal 4 al 14 ottobre.

L’iniziativa continuerà con altri appuntamenti che, attraverso i mondi insoliti e stimolanti propri degli approfondimenti di AmareMatica, auspicano di intersecare e accogliere prospettive di altri diversi saperi, così da rappresentare la matematica quale essa è: un modo di pensare al mondo e offrire sguardi e visioni per acquisire strumenti e affrontare le sue complessità. AmareMatica vuole in tale occasione mettere in luce la figura di Leonardo artista e scienziato allo stesso tempo, in particolare modo attraverso la sua collaborazione con il matematico ed economista Luca Pacioli, e le tavole che dipinse per il De Divina Proportione.

Pittore, scultore, inventore, ingegnere militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza: Leonardo è l’archetipo dell’uomo del Rinascimento, di cui incarna l’aspirazione di conoscenza del reale attraverso la ragione e l’esperienza; ma non solo, il suo genio creativo e la sua insaziabile curiosità rappresentano qualcosa di universale: l’innato desiderio dell’uomo di superare i propri limiti. Per celebrarne il cinquecentenario dalla morte (2 maggio 1519) è in corso un fitto programma di iniziative in tutta Europa (Italia e Francia in testa). In Italia, sotto la supervisione e la guida del “Comitato per l’anno di Leonardo da Vinci”, istituito dalla legge 153 dell’ottobre del 2017 e insediatosi nel febbraio 2018, avremo un ricco calendario di appuntamenti (80 quelli che hanno ricevuto il patrocinio ufficiale), tra cui proprio AmareMatica di Perugia.