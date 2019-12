(UNWEB) Derutia. Anche quest’ anno la ProDeruta allestisce in Piazza dei Consoli, davanti all’ingresso del Comune di Deruta, l'albero in #Ceramica più grande del mondo.



L’albero si compone di 19 grandi cilindri e 280 palle in #ceramica realizzati dai tornianti di #Deruta e dipinti a mano da artisti e artigiani ceramisti derutesi.

L'appuntamento è sabato 7 Dicembre in Piazza dei Consoli, alle ore 18:30 per l’accensione!