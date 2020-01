Il “Sacred Concert” per solista, coro e orchestra arriva a Teatro nella cità del lupo: nuova tappa del progeto di turismo musicale “Quà e là per l'Umbria con Duke Ellington”





(UNWEB) Gubbio – Un appuntamento imperdibile dall'alto valore artstco e culturale è in programma nel prossimo week-end nella stupenda cità umbra “un concerto sontuoso, carico di speranza”.

Domenica 26 Gennaio alle ore 18:30 al Teatro Comunale “Luca Ronconi” la PERUGIA BIG BAND jazz orchestra direta da Massimo Morgant, il Coro Polifonico Cità di Tolentno direto da Aldo Cicconofri e la soprano solista Marta Raviglia saranno protagonist di Gubbio No Borders Festval – Winter Editon, per presentare in anteprima assoluta il "SACRED CONCERT" di Duke Ellington.

Uno dei teatri più suggestvi dell'Umbria svela quindi una nuova tappa del tour che porta la musica di Ellington in esclusive locatons, grazie a un progeto supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Ricorre il 120° anniversario della nascita di Ellington, songwriter, pianista, arrangiatore e bandleader statunitense entrato nel mito. Un genio del XX secolo universalmente conosciuto per la sua enorme infuenza nel mondo della musica jazz e non solo.

I Concert Sacri di Duke Ellinkton sono un'opera importante e unica nel suo genere: tre concert sacri per big band, coro e voce solista che a più riprese fra il 1966 e il 1974 furono commissionat al compositore americano da alcune chiese ed isttuzioni (primo: Grace Cathedral di San Francisco commissionato dall'episcopato della California; secondo: Catedrale di San John the Divine di New York commissionato dall'episcopato di New York; terzo: Abbazia di Westminster di Londra per il 25° anno delle Nazioni Unite comm. dal Presidente Sir Colin Crow).

Il concerto di Gubbio prevede l'esecuzione dell'arrangiamento musicale di John Hoybye e Peder Pedersen. Un mix stlistco che ruota atorno alla chiave centrale dello swing, con il coro e la voce solista che si alternano, si sovrappongono e dialogano con la jazz band. I brani si fondono con ritmo ed eleganza, dando vita ad un programma musicale strepitoso ma sopratuto coinvolgente per tut. Il programma prevede addiritura la performance di tp tap di Anna Materazzi, giovane danzatrice del Centro Studi Danza Umbro di Perugia.

“Qua e là per l'Umbria con Duke Ellington” è un progeto di turismo musicale ideato dall'Associazione Culturale Perugia BigBand con i partner Coro Polifonico Cità di Tolentno e Corist a Priori. Sviluppato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio dell'Assemblea legislatva della Regione Umbria. L'evento di Gubbio gode del patrocinio del Comune di Gubbio e della Diocesi di Gubbio ed è stato reso possibile dalla squisita disponibilità del Jazz Club Gubbio associazione che organizza il Gubbio No Borders Festval.

L'ingresso al concerto di Gubbio è di € 15 – è possibile prenotare telefonando al 075 922 06 93 ( IAT GUBBIO ) Tut gli aggiornament sulla pagina facebook e sul sito internet della PBB htps://perugiabigband.com/ (mr) https://perugiabigband.com/duke-ellingtons-sacred-concert-gubbio/ www.jazzclubgubbio.it

Diretore Massimo Morgant Sax Alberto Mommi Fabrizio Rapastella Sauro Alicant Andrea Sabbiniani Francesco Angeli Trombe Daniele Giardina Cesare Vincent Simone Procelli Riccardo Catria Tromboni Andrea Angeloni Paolo Acquaviva Nicolas Viet Pierluigi Bastoli Ritmica Ludovico Carmenat (contrabasso) Alessandro Nit (bateria) Filippo Protani (pianoforte) Mauro Radici (keyboards)



ENSEMBLE ARTISTICO – PROFILI DI SINTESI MARTA RAVIGLIA è cantante, compositrice, performer. In Italia e all'estero, ha lavorato da solista con orchestre, big band e cori; partecipato a important rassegne; inciso diversi dischi; tenuto seminari sull'improvvisazione e il rapporto tra voce e movimento. Diplomata in musica jazz e laureata in lingue e leterature straniere, insegna canto jazz al Conservatorio di Perugia.

PERUGIA BIG BAND è una jazz orchestra umbra nata nel 1973 e costtuita Associazione Culturale nel 2013. Valorizza i giovani musicist del territorio, difonde la cultura musicale, partecipa a festval, crea proget culturali, produce event pubblici e privat. PBB è oggi composta da 20 musicist di Umbria, Marche e Toscana diret da Massimo Morgant. In oltre 45 anni di storia e passione, con un vastssimo repertorio che ripropone il sound della swing era e quello delle grandi orchestre americane dagli anni '60-'70-'80 fno ai giorni nostri, PBB ha collaborato fra gli altri con Paul Jefrey, Tullio de Piscopo, Lalla Morini, Gabriele Mirabassi, Francesco Santucci, Andrea Tofanelli, Massimo Nunzi, Greta Paneteri, Alessandro Paternesi, Eleonora Bianchini, Ashley Locheed. Ambasciatrice musicale dell'immagine della Cità di Perugia e della Regione Umbria, ha all'atvo oltre 350 concert nei festval e nei teatri d'Europa, 3 partecipazioni a Umbria Jazz, 3 dischi, 2 DVD, numerose presenze TV in Italia e all'estero (RAI1, Canale 5), 3 dischi, 2 DVD, 1 libro. FERDINANDO "NANDO" ROSELLETTI cofondatore nel 1973 della Perugia Big Band e bandleader dal 1986 al 2018, è atualmente Presidente e Diretore artstco. Dotato di generosa attudine ed enorme amore per la musica, è autodidata puro e talentuoso polistrumentsta. Studioso e fne conoscitore di improvvisazione e procedure armoniche del XX secolo, è trascritore, arrangiatore, autore di metodi e saggi e ha collaborato con famosi artst jazz italiani e stranieri.

MASSIMO MORGANTI è l'atuale diretore della PBB. Conseguito a Pesaro il diploma in trombone, strumentazione per banda e composizione, grazie ad una borsa di studio vinta ai seminari di Umbria Jazz 1997 prosegue gli studi al Berklee College di Boston. Ha all'atvo oltre 60 incisioni da leader, sideman e co-leader e numerose collaborazioni con important nomi del panorama jazz italiano e internazionale. Insegna Trombone Jazz nei Conservatori di Rovigo e Perugia.

I l CORO POLIFONICO CITTA' DI TOLENTINO è nato nel 1980, e da allora svolge una intensa atvità concertstca, otenendo consensi e riconosciment sia in Italia che all'estero (Jugoslavia, Germania Federale, Francia, Grecia, Polonia, Spagna, Olanda, Austria, Boemia, Repubblica Ceca, Belgio, Letonia, Repubblica Slovacca, Portogallo e Russia). Da oltre 30 anni organizza il Festval di Musica Corale Cità di Tolentno nell'ambito del quale si svolgono mostre di editoria musicale, convegni e concert. Dal 1997 ha isttutto il primo corso di formazione professionale per Artsta del Coro. La RAI, riconoscendone l'elevato livello artstco, ha afdato al Coro la realizzazione della trasmissione La Polifonia nelle Marche.

Il Maestro ALDO CICCONOFRI è fondatore e diretore del coro. Docente in Conservatoro dal 1983, atualmente insegna Direzione di Coro e Esercitazioni Corali presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro dove cura anche la preparazione del Coro di Voci Bianche. Diplomatosi in Canto (ramo didatco) ed in Musica corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze, ha iniziato l»atvità di diretore nel 1977 e da allora ha collaborato con diverse formazioni corali. Tiene corsi di direzione di coro e didatca musicale ed è spesso membro di giuria in Concorsi di Canto Corale in Italia e all»estero. Dalla sua fondazione, dirige il coro dell'Università di Macerata. è stato presidente a.r.co.m. (Associazione Regionale Cori Marchigiani), nonché vicepresidente e membro della commissione artstca FE.N.I.A.R.CO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali). w ww.