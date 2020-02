(UNWEB) Umbertide. Tre date da non perdere per festeggiare il Carnevale a Umbertide. E' stata presentata oggi presso il Teatro dei Riuniti la serie di eventi legati alla festa più divertente dell'anno in programma in città nei giorni di sabato 22, domenica 23 e martedì 25 febbraio.



Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, la vicesindaco Annalisa Mierla, Camilla Becchetti per conto della Pro loco di Umbertide, Monica Nanni della Cooperativa Asad, il presidente dell'Accademia dei Riuniti, Vittorio Betti, il presidente della Pro loco di Pierantonio, Marcello Fiorucci, il presidente del Circolo Uisp di Spedalicchio, Marco Maestri, Bruno Palazzoli per Avis Umbertide, e Diego Zucchini in rappresentanza dei commercianti del centro storico.

Si parte sabato 22 febbraio, alle ore 22.00, con il veglione in maschera al Teatro dei Riuniti “TV World – Da Carosello a Netflix”, organizzato da Avis e dall'Accademia dei Riuniti. Anche nel 2020 la collaborazione fra le due associazioni umbertidesi ha dato vita all'evento che richiama le atmosfere dei veglioni al TeaCine. Il tema di quest'anno è il mondo della televisione e tutti i partecipanti dovranno calarsi nelle vesti di un presentatore, di un prodotto pubblicitario, di un protagonista di una serie TV o di un attore di un film televisivo.

Domenica 23 l'appuntamento è con “Carnevale in piazza”. L’evento è stato promosso dall’associazione Pro loco Umbertide, in collaborazione con i commercianti di piazza, Cooperativa Asad e Croce Rossa Italiana. Nella prima parte, alle 14.30, degli allestimenti coreografici realizzati dalla Pro loco di Pierantonio e dai ragazzi del circolo Uisp di Spedalicchio partiranno da via Primo Maggio e passeranno per via Morandi, viale Unità d'Italia e via Garibaldi, con arrivo finale in piazza Matteotti, dove i festeggiamenti proseguiranno con animazione, musica, spettacoli, giochi, gonfiabili per bambini, animazione con palloncini e truccabimbi.

Infine, il giorno di martedì grasso, ovvero il 25 febbraio, il Centro Lucignolo in collaborazione con l'Associazione Gruppo Volontari Umbertide e Pro loco Umbertide organizza presso il Magazzino Ex-Tabacchi (con inizio alle ore 15.30) “Supercarnivalistichevolmente”, festa in maschera, con tema conduttore Mary Poppins, rivolta a tutti i bambini con balli, animazioni e tante sorprese.

“Un ringraziamento particolare da parte di tutta l'Amministrazione Comunale – ha affermato il sindaco Carizia - va a tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione di questi begli eventi, rinnovando così ancora una volta questo forte spirito di comunità e di sinergia”.

“Il Carnevale è l'emblema del divertimento di una città – ha detto la vicesindaco Mierla - Quello avvenuto quest'anno è stato un grande lavoro di collaborazione, coordinato dall'Amministrazione e che ha visto coinvolte più di 50 persone. Un conto è organizzare tante piccole feste, ognuno per la propria realtà, un conto è invece farlo in maniera concertata come avvenuto quest'anno. Sta qui il grande messaggio che si lancia a una comunità: uniti si vince sempre e gli eventi diventano esponenzialmente più belli”.