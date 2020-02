(UNWEB) Domenica 23 febbraio a Deruta in piazza dei consoli ore 18 primo festival delle maschere in ceramica . Realizzate dalle sapienti mani creative degli artigiani derutesi , sfileranno pezzi unici che rappresentano il tema de il bianco e il nero .... l’eterna lotta .

Organizzato dall’Associazione Deruta città del mondo , di cui è Presidente Pericle Moretti, con il tocco magico della direzione artistica di Daniele Buschi e la regia di Rossella Pomanti, un evento da non perdere, sia per la bellezza e l’unicità delle maschere sia per il grande pathos della sfilata. Parteciperanno gli allievi del Liceo artistico Alpinolo Magnini di Deruta ... l’esperienza , la tradizione e il futuro, saranno insieme per dare risalto ad una delle nostre più grandi eccellenze umbre .