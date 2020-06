(UNWEB) Perugia. Dal 15 giugno partono i campi estivi organizzati dal Post per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Questo il programma:

Sede: Museo della Scienza POST (via del Melo, traversa di Via Pinturicchio) in collaborazione con il DigiPASS Perugia:

-Archeologi del futuro in collaborazione con Associazione St.Art.



I bambini partecipanti si divertiranno a usare la tecnologia giocando a ricostruire percorsi storici-artistici, creando digital storytelling a spasso nel tempo. Facciamo dialogare le bellezze architettoniche e i Musei della città con testi, musica, foto e video dei creativi del futuro. Reinterpretiamo la storia grazie alle potenzialità della tecnologia! Nella settimana saranno previste uscite guidate nel centro storico della città.

Percorso attivo nelle settimane: 29 giugno / 3 luglio e 6 luglio / 10 luglio

Per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni (massimo 10 partecipanti a settimana)

-Officine 3D in collaborazione con KIDSBIT

Hai mai utilizzato una stampante 3D? Hai mai progettato un oggetto per poi vederlo comporsi, strato dopo strato?

POST e KIDSBIT ti aspettano per scoprire il mondo della fabbricazione digitale e della stampa 3D. Come moderni designer, ci divertiremo a progettare stravaganti invenzioni che prenderanno poi forma sotto le nostre mani e i nostri occhi.

Questo campus è per te se sei una persona curiosa, ami la tecnologia, ti piace inventare e condividere nuove idee!

Percorso attivo nelle settimane: 20 luglio / 24 luglio e 31 agosto / 4 settembre

Per ragazze e ragazze dai 10 ai 14 anni (massimo 10 partecipanti a settimana)

Sede Vivai Massarroni (Via Pieve di Campo 196, Perugia)

-Naturalmente

Ci servono bambini amici della natura per dar vita a un vero progetto di educazione outdoor. In sintonia con un ambiente eccezionalmente bello e colorato, vivremo un’estate all’insegna delle esperienze all’aria aperta, del rispetto dell’ambiente e dell’altro scoprendo i misteri che fiori e piante ci offrono.

Ogni giorno ogni squadra dovrà portare a termine una “missione green” per guadagnare “punti avventura” e vincere la competizione più verde della città (attenzione: i punti si iniziano a guadagnare a partire dal rito dell’accoglienza con misurazione della temperatura e lavaggio di mani!)

Nella settimana saranno previste attività di:

- Educazione ambientale

- Orto, giardinaggio e floricoltura

- Cucina naturale

- Labo Tech

- Arte e natura

- Attività motoria (in lingua inglese) e yoga per bambini

- Architetture di legno

- Relax in pineta

- Esplorazione del bosco

- Letture teatralizzate

- Scrittura creativa

Percorso attivo nelle settimane: 15 giugno / 19 giugno - 22 giugno / 26 giugno - 29 giugno / 3 luglio - 06 luglio / 10 luglio - 13 luglio /17 luglio - 20 luglio / 24 luglio - 27 luglio / 31 luglio – 31 agosto / 4 settembre

Per bambine e bambini dai 6 (anche non compiuti, nati nel 2014) agli 11 anni

I campus in sintesi

- Attivi dal lunedì al venerdì dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre;

- Garantito un responsabile di campus sempre reperibile e un operatore fisso a settimana per massimo 7 bambini o 10 ragazzi, nel rispetto delle norme;

- Due sedi disponibili: Centro della Scienza POST in via del Melo Perugia (traversa di Via Pinturicchio) e Vivai Massarroni (Via Pieve di Campo 196 Perugia);

- Orario: ingresso dalle 8,15 alle 9,00; I uscita dalle 13,00 alle 13,30; II uscita dalle 15,30 alle 16,00;

- Kit sicurezza per ogni partecipante comprensivo di: assicurazione personalizzata Covid-19, braccialetto misura-temperatura e distanziamento, mascherina e T-Shirt personalizzate;

- Bagni e aree laboratorio sanificati a norma di legge;

- Lunch Box giornaliero (previsto per chi usufruisce della II uscita).

Costi

- Quota d’iscrizione obbligatoria comprensiva di Kit sicurezza: € 30,00 (a fine estate darà diritto a ottenere la card nominale valida per un anno di ingressi gratuiti al Post);

- Dalle seconde settimana 5 € per assicurazione Covid19

- 90,00 € / settimana (I uscita senza pranzo);

- 120,00 € / settimana (II uscita con lunch box compreso);

- Sconto di 5,00 € dalla II settimana di partecipazione;

- Se porti un amico o un fratello ottieni 5,00 € di sconto

- Possibilità di usufruire del bonus centri estivi previsto dal DL Rilancio Italia

Calendario

15/06-19/06: sede Vivai Massarroni

22/06-26/06: sede Vivai Massarroni

29/06-03/07: sede Post e Vivai Massarroni

06/07-10/07: sede Post e Vivai Massarroni

13/07-17/07: sede Vivai Massarroni

20/07-24/07: sede Post e Vivai Massarroni

27/07-31/07: sede Vivai Massarroni

31/08-04/09: sede Post e Vivai Massarroni

Per prenotare: Chiamare il Post dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 al numero 075/5736501 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (lasciando un contatto telefonico e un orario di preferenza per essere ricontattato).