L'evento conclusivo del progetto di rigenerazione degli spazi urbani di Polis, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, a Villa Taticchi, giovedì 3 settembre

(UNWEB) PERUGIA – L'emergenza sanitaria da Covid19 ha modificato la vita quotidiana e imposto sacrifici, riducendo gli spazi della socialità e della scuola e bloccando tante iniziative. "Un ponte di storie. Disconnettersi e raccontarsi", il progetto di Comunità Educante sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, iniziato il 2 settembre del 2019, ha, invece, solo rallentato a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, proseguendo nelle sue finalità, in attesa di poter essere realizzato nella sua interezza.

Il progetto era nato con la finalità di creare un filo di Arianna tra le generazioni che vivono nella comunità di Ponte Pattoli: da una parte gli anziani, che rappresentano la storia e le radici di un territorio, dall'altra i bambini.

Altro intento era quello di rigenerare e trasformare uno spazio urbano non più utilizzato, in luogo di narrazione, con una piccola biblioteca a cielo aperto di uso comune.

In tale spazio, un luogo fisico della memoria attiva, avrebbe dovuto svolgersi un appuntamento della narrazione ad alta voce. Nell'impossibilità momentanea di svolgere incontri e letture, Polis ha, quindi, ideato il Festival della Narrazione sul web (https://www.facebook.com/FestivalnarrazionePontePattoli/), coinvolgendo artisti e scrittori, chiamati a realizzare una breve video-intervista in cui hanno raccontato il loro rapporto con la scrittura, presentando un romanzo, racconti, fiabe e fumetti.

Oltre venti autori hanno partecipato all'iniziativa e dopo migliaia di visualizzazioni, giovedì 3 settembre presso Villa Taticchi di Ponte Pattoli, si svolgerà l'evento culturale e conclusivo di "Festival della narrazione", collegato idealmente al percorso "Un ponte di storie" e alla riqualificazione di uno spazio che diventerà presto una biblioteca a cielo aperto.

Ospite della serata è la scrittrice perugina Sara Allegrini che con la sua ultima opera "La rete" affronta il difficile mondo dell'adolescenza e della difficoltà comunicativa generazionale, tema che è proprio al centro del progetto dove la narrazione tra generazioni è l'elemento fondamentale per la costruzione di legami e relazioni. L'incontro sarà moderato dal giornalista Umberto Maiorca.

Interverranno Daniela Monni per la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, l'assessore al Comune di Perugia Otello Numerini, il presidente di Polis cooperativa sociale Gianfranco Piombaroli, la dirigente dell'Istituto comprensivo Perugia 15 Nadia Riccini.

L'evento, per motivi di sicurezza e in base alle norme anti Covid19, sarà limitato ad un numero ridotto di partecipanti (con la volontà di riproporlo in una formula allargata a tutta la cittadinanza a maggio del 2021 quando si spera si potrà tornare ad una nuova normalità). Il programma prevede alle 18.30 il triage degli ospiti; alle 18.45 la presentazione della serata; alle 18.55 i saluti di autorità e rappresentati di Fondazione, Polis e scuola; alle 19.10 l'incontro con l'autrice Sara Allegrini; è previsto un intermezzo musicale e alle 20 il convivio da seduti.

Il progetto "Un Ponte di storie", sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, vede coinvolti la Cooperativa Sociale Polis, il Comune di Perugia, l'Istituto Comprensivo Perugia 15, l'Associazione Amici dei Bambini, l'Associazione Pro-Materna, la Pontepattolissima, la Libertas di Ponte Pattoli, il Comitato il Parco che Vorrei e la Banda Musicale di Ponte Pattoli.