Il 5 e 6 settembre a Castiglione del Lago un weekend con la scienza alla portata di tutti: spettacoli, giochi e laboratori per piccoli e grandi da vivere in sicurezza. A Palazzo della Corgna l’area DigiPASS Umbria con eventi gratuiti a prenotazione obbligatoria

(UNWEB) C’è anche il DigiPASS Media Valle del Tevere tra i protagonisti de “L’Isola di Einstein” 2020, il festival internazionale di spettacoli scientifici, unico in Europa, che quest’anno si sdoppia e si svolgerà, nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, il 5 e 6 settembre a Castiglione del Lago con un’apertura il 4 settembre all’Isola Polvese.

La Regione Umbria, che da sempre sostiene l’iniziativa, quest’anno ha scelto i DigiPASS per essere presente all’edizione 2020 con un ricco programma di eventi, consultabile all’indirizzo https://www.isoladieinstein.it/programma-2020/programma-2020-innovazione-digitale/, che tra sabato 5 e domenica 6 settembre, dalle ore 10.00 alle 19.00, si svolgeranno nella suggestiva cornice di Palazzo della Corgna (piazza Gramsci) Piano terra - Sala A di Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d’Italia, per un fine settimana tra scienza, divertimento e relax con giochi, laboratori e dimostrazioni ludico-scientifiche per piccoli e grandi.

“Area Turing” è il nome dello spazio dove i DigiPASS Umbria proporranno animazioni ed eventi gratuiti per appassionati e curiosi di tutte le età, che avranno come filo conduttore l’innovazione digitale: dai droni alla stampa 3D per riprodurre forme architettoniche, fioriere intelligenti per scoprire come stanno le piante e di cosa hanno bisogno, pesci parlanti per ascoltare la parola degli abitanti del Lago Trasimeno e conoscere il mondo sommerso che li ospita, giochi collaborativi di logica tra algoritmi e frattali per comporre piramidi, viaggi virtuali tra le meraviglie invisibili dei micromondi animali dei giardini, costruzioni creative con piccoli motori, ingranaggi elettronici e pezzi di robotica educativa fino al popolarissimo social Tik Tok per scoprire come la tecnologia, se usata in modo consapevole, può essere un’opportunità.

Per garantire un fine settimana all’insegna del divertimento intelligente da vivere in piena sicurezza, tutti gli appuntamenti, sia quelli gratuiti proposti dai DigiPASS Umbria che quelli a pagamento, prevedono la prenotazione online obbligatoria sul sito https://www.isoladieinstein.it.