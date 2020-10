(UNWEB) Perugia. Countdown è un'iniziativa globale promossa e organizzata da TED, in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a sostenere e accelerare la realizzazione di possibili soluzioni contro la crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete.



TEDxPerugia si ritaglierà il suo spazio con un evento fisico a porte chiuse il 17 ottobre alle 15 presso la Sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia. In parallelo la programmazione sarà visibile in diretta sul sito tedxperugia.com e ricaricata in maniera permanente su quest’ultimo.

L’incontro, organizzato nel rispetto della normativa anti Covid in vigore, vedrà la presenza di istituzioni e partner di TEDx Perugia tra cui Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, Michele Fioroni, assessore a sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Michela Sciurpa, amministratrice unica di Sviluppumbria, la società regionale che si occupa di sviluppo e crescita dell’economia umbra, Antonella Iunti, dirigente Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, Matteo Agostini, direttore del Nuovo istituto di design (NID), e Maurizio Oliviero, rettore dell’Università degli Studi di Perugia.

Dopo che questi ultimi avranno introdotto in tavola rotonda le iniziative del collettivo perugino TEDxPerugia, seguirà alle 16 la proiezione di sei speech preregistrati, tre provenienti dal database internazionale di TED e tre realizzati dal team con personalità di spicco nei rispettivi settori tra cui il professor Carlo Andrea Bollino, l’ingegnere Walter Vinciotti e l’ingegnere Paolo Barbato. “Con la volontà di lanciare un segnale forte e di cambiamento – commentato gli organizzatori –, l’evento TEDxPerugia Countdown invita a partecipare e a condividere il nostro messaggio di speranza per il futuro”.

Countdown è stato lanciato a livello mondiale il 10 ottobre 2020 con un evento digitale, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

Tra gli speaker protagonisti dell’evento di lancio TED Countdown ci sono rappresentanti della comunità scientifica, attivisti, imprenditori, urbanisti, agricoltori, manager, investitori, funzionari governativi e artisti tra i quali Papa Francesco, Vescovo di Roma; Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione Europea; Mark Ruffalo, attore nonché attivista sul tema delle energie rinnovabili; Christiana Figueres, che diresse i lavori dell’Accordo di Parigi; Don Cheadle, attore impegnato in progetti filantropici a tutela del clima e dei diritti umani; l’ex-vicepresidente americano Al Gore, da sempre in prima linea sulle tematiche ambientali; il Principe William; il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres; la vicepresidente di Apple, Lisa Jackson, e molti altri visibili sul sito ufficiale di Countdown: https://countdown.ted.com/global-launch/program

Il progetto è ancora più sentito e amplificato in Italia grazie alla collaborazione della community nazionale degli organizzatori TEDx che hanno dato vita a un programma di eventi Countdown locali in diverse città italiane. Il calendario del programma prevede la realizzazione di 19 eventi, tra fisici e digitali, che si svolgeranno dal 10 al 18 di ottobre affrontando i diversi temi del TED Countdown e combinando i contenuti curati da TED con i contenuti locali attraverso video-talks registrati mirati a favorire la presa di coscienza e la responsabilità delle azioni necessarie a dare una svolta al climate change.

Il progetto nazionale italiano è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e supportato da ASVIS, Legambiente, B Corp, Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico, CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), RUS (Rete Università per lo Sviluppo Sostenibile), Acqua Foundation, Comunità Sant'Egidio, Open Impact, Sea Shepherd, Software Institute (USI), Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Italy for Climate, Rete di cooperazione educativa, Global Alliance on Climate-Smart Agriculture e SURFstainable.

Il progetto Countdown in Italia è reso possibile grazie al supporto media di LifeGate Radio, Italia Online, Scomodo e Stile Naturale e la sua comunicazione è curata da Green Media Lab (Società Benefit).

La Community TEDx Italiana si impegna con un’azione concreta: ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli eventi Countdown locali, grazie al progetto ambientale ‘Regala un albero’, verrà piantato in Calabria nella Sila Piccola, in provincia di Cosenza, un boschetto Countdown Italia.

Di seguito il calendario degli eventi TEDx italiani che promuovono l’iniziativa a livello nazionale:

TEDxAscoliPiceno 10 ottobre 2020 - http://www.tedxascolipiceno.com/

TEDxBologna 10 ottobre 2020 - https://tedxbologna.com/

TEDxBrescia 10 ottobre 2020 - http://www.tedxbrescia.it/

TEDxBrianza 11 ottobre 2020 - https://www.tedxbrianza.com/

TEDxCastelfrancoVeneto 10 ottobre 2020 - https://tedxcastelfrancoveneto.com/

TEDxCesena 11 ottobre 2020 - https://tedxcesena.com/

TEDxCoriano 10 ottobre 2020 - https://www.tedxcoriano.it/

TEDxLakeComo 16 ottobre 2020 - https://www.tedxlakecomo.com/countdown/

TEDxLivorno 18 ottobre 2020 - https://tedxlivorno.com/

TEDxLuiss 17 ottobre 2020 - https://www.instagram.com/tedxluiss/?hl=it

TEDxMantova 18 ottobre 2020 - https://www.tedxmantova.com/

TEDxMilano 18 ottobre 2020 - https://tedxmilano.com/countdown/

TEDxNovara 16 ottobre 2020 - http://www.tedxnovara.com/

TEDxPerugia 17 ottobre 2020 - https://www.tedxperugia.com/

TEDxReggioEmilia 18 ottobre 2020 - http://tedxreggioemilia.com/

TEDxRoma 10 ottobre 2020 - https://www.tedxroma.com/

TEDxUNICATT 14 ottobre 2020 - https://www.tedxunicatt.com/

TEDxUdine 15 ottobre 2020 - https://www.tedxudine.com/

TEDxVarese 18 ottobre 2020 - https://www.tedxvarese.com/