(UNWEB) Monte Castello di Vibio – Sarà un natale diverso ma sarà sempre un Natale specialmente a Monte Castello di Vibio dove il comune e la Proloco si stanno impegnando a felici tutti i bambini del mondo. Nel piccolo paese tra Marsciano e Todi Babbo Natale è pronto a ricevere le letterine dei piccoli e rispondere a tutti con un messaggio speciale personalizzato e un piccolo gadget.

Per genitori e nonni che vorranno rendere questa festività indimenticabile per i loro bimbi, è disponibile il kit “PAESE DEL NATALE”. Basterà cliccaresu https://forms.gle/oFB9xZ1zEdvwShrs5 per entrare in un Natale speciale e procedere alla prenotazione. Il kit prevede “Risposta personalizzata di Babbo Natale”, entro la vigilia, per i piccoli cuccioli che scriveranno la loro letterina. Le prenotazioni dovranno arrivare entro e non oltre l’8 di dicembre. E’ possibile dare un contributo all’Associazione Pro Loco. Per qualsiasi chiarimento chiamare ai numeri 348-5520571 Alice 392-9151182 Roberta o alla nostra casella e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . “Noi ci mettiamo tanto amore perché la magia del Natale non si spenga mai”.