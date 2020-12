(UNWEB) Perugia. L’Assessorato al Commercio del Comune di Perugia, in questo Natale differente, ha voluto sostenere e contribuire all’attività del POST, Museo cittadino della Scienza, che, da sempre è impegnato nella proposta di eventi educativi e innovativi per i bambini.



Il contributo offerto dal Comune di Perugia, sosterrà la realizzazione dei Laboratori di Natale che si strutturano in attività didattiche per far vivere ai bambini percorsi scientifici, esperienze digitali e creative al POST, grazie anche al supporto del FabLAb e del DigiPASS Perugia. I bambini potranno sperimentare, progettare e costruire con esperimenti e prototipi scientifici a partire dai kit autoprodotti dal FabLAB sotto la guida di tutor esperti.

“È un Natale diverso da tutti gli altri,- ha dichiarato l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli - tuttavia sentiamo l'esigenza di far vivere l’atmosfera natalizia anche ai più piccoli, rispettando tutte le misure di sicurezza anti Covid. Per questo l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire un sostegno per la realizzazione di dieci laboratori di Natale gratuiti curati dal Post, che rappresenta un punto di riferimento in Umbria per la divulgazione scientifica. ”

Ogni giornata sarà dedicata a una tematica scientifica che verrà proposta in modalità differente ai bambini di fascia 3-5 anni e a quelli di fascia 6-11 anni.

Per partecipare serve la prenotazione al seguente numero di telefono: 0755736501.

Date : 19-20-27- 28-29-30 Dicembre 2020 / 2-3-5-6 Gennaio 2021

1 turno 15.30 - 16.30

2 turno 17.30 - 18.30

Descrizione Laboratori

sabato 19:

Babbo Natale in azione. Come fa Babbo Natale a calarsi dal camino senza cadere?

Semplice! grazie alla forza dell’attrito.

domenica 20:

Proiettore Di Natale. Il cielo in una stanza, le costellazioni creano la rotta che guida

Babbo Natale per raggiungere le nostre case. Seguiamo la sua rotta sul soffitto della

cameretta.

domenica 27:

L’orso magnetico. Come te la cavi con i labirinti? Grazie all'istinto conduci l'orso

polare, pronto per il letargo, verso la sua tana, sfruttando la forza magnetica di una

calamita.

lunedì 28:

Il gioco dell’oca dell’inverno. A colpi di dado, aiuta gli animali del bosco a

conquistare la tana per conquistarsi il meritato riposo invernale.

martedì 29:

Chi trova un pinguino. Pinguini impermeabili e adattamenti utili per sconfiggere il

freddo. Lasciamoci ispirare dalle strategie utilizzate dai nostri amici animali per

affrontare gli inverni più bestiali.

Il laboratorio è introdotto dalla lettura del libro “Chi trova un pinguino” di Oliver

Jeffers

mercoledì 30:

Centrotavola del botanico. Tra fisica e botanica, scopriamo la scienza che illumina

il Natale e realizziamo il perfetto centrotavola delle feste.

sabato 2:

Biscotti Pan di scienza. Con farina, lievito e fantasia crea dolci costellazioni per

biscotti personalizzati.

domenica 3:

Tris... in 3D. Costruiamo un gioco da tavola per tutta la famiglia unendo fantasia e

tecnologia, grazie alle penne 3D.

martedì 5:

Befana di Cartesio. Aiutiamo la Befana a distribuire le calze “nuotando nell’aria”

come solo Cartesio saprebbe fare.

mercoledì 6:

Befana paracadutista. La Befana ha perso la scopa! Aiutiamola a vincere la forza di

gravità sfruttando i principi di Bernoulli.