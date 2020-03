(UNWEB) Perugia. In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo, nel foyer della Biblioteca Comunale e Statale di Potsdam (Germania), città gemella di Perugia, è stata allestita una Panchina Rossa con la scultura realizzata dagli studenti del liceo artistico Bernardino di Betto.



Per ben due anni, Bernd Malzanini, Presidente del Freundeskreis Potsdam- Perugia (Circolo degli Amici Potsdam – Perugia) e gli studenti e insegnanti del Bernardino di Betto hanno lavorato alla replica di una panchina rossa da portare e donare alla gemella Potsdam, grazie anche alla collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali e Gemellaggi del Comune di Perugia.

Alla cerimonia di domenica erano presenti Martina Trauth, responsabile delle pari opportunità di Potsdam, il presidente e i membri del Circolo degli Amici di Potsdam-Perugia, i rappresentanti del Comune di Potsdam e, straordinariamente, alcuni studenti del liceo perugino accompagnati dal prof. Marco Mariucci.

«È un grande dono e allo stesso tempo un segno importante –ha sottolineato la Trauth- Sono molto grata all’iniziativa del Circolo degli amici di Potsdam-Perugia, che ha reso possibile tutto questo».

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale tedesca, che ha finanziato parte del progetto, e dagli studenti italiani, recatisi in Germania anche per avviare uno scambio scolastico con l’Einstein Gymnasium.

La “Panchina Rossa” è emblema universale del “posto occupato” da una donna vittima di femminicidio, simbolo delle azioni contro la violenza di genere e a favore della libertà delle donne.

La completa realizzazione del progetto e il suo trasporto a Potsdam sono stati possibili grazie al supporto finanziario del Lions Club Perugia Centenario che, presto, attiverà un gemellaggio con il Lions Club di Potsdam.

L’inaugurazione de La Panchina Rossa a Potsdam, è anche rappresentazione e simbolo dei buoni rapporti di gemellaggio e di collaborazione tra le due città, nell’anno in cui si celebrano i 30 anni dalla firma del Patto di Gemellaggio Perugia – Potsdam.