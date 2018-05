(UMWEB) Perugia. I contribuenti interessati alla definizione agevolata della tassa sui rifiuti stanno ricevendo in questi giorni, dal Gestore del servizio, un estratto conto della propria situazione debitoria relativa alle annualità 2014-2015-2016 con indicate le modalità di adesione.

Già numerose sono state le manifestazioni di interesse da parte di cittadini, presso l’ufficio TARI ed il numero unico, volte a richiedere informazioni in merito a detta agevolazione.

Si ricorda che la definizione agevolata consiste nel pagamento –senza sanzioni (quindi con un abbattimento del dovuto pari al 30%)– dei tributi non versati maggiorati degli interessi legali maturati.

Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito internet del Comune www.comune.perugia.it e della Ge.Se.N.U. www.gesenu.it.

I contribuenti interessati dovranno compilare e trasmettere al Gestore, entro il 31 maggio 2018, l’apposito modello di adesione che riceveranno, contenente le dichiarazioni previste, specificando se intenderanno effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, oppure in forma rateale in 4 rate con scadenza 31 luglio 2018 – 31 ottobre 2018 – 28 febbraio 2019 – 30 giugno 2019. Per debiti complessivi superiori ad € 5.000,00 è possibile chiedere al Gestore la rateizzazione in 24 rate mensili decorrenti dal 31 luglio 2018.

I contribuenti che aderiranno, successivamente riceveranno per posta i modelli F24 utili al pagamento.

In caso di mancato ricevimento dell’estratto conto, i contribuenti potranno rivolgersi per informazioni o per averne copia al numero unico 075 075 075 o allo sportello dell’Ufficio TARI di Ge.Se.N.U., in Via Settevalli 11, nei giorni di:

LUNEDI’ e VENERDI’: ore 9,00 - 12,30

MARTEDI’: ore 9,00 - 12,30 e 15,00 - 17,30

MERCOLEDI’ solo disabili e previo appuntamento fissato prima con lo 075.075.075

Di seguito si riporta lo scadenzario della definizione agevolata.

SCADENZARIO