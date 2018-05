(UMWEB) Gubbio. Il Comando di Polizia Municipale comunica che, secondo le direttive previste dalla normativa in materia di ‘safety’ e ‘security’, diversamente dagli altri anni, nelle giornate del 15 maggio, 20 maggio e 2 giugno, l'accesso al centro storico per le operazioni di scarico merci, rifornimento di pubblici esercizi, attività di ristorazione, Taverne delle Famiglie ceraiole, sarà consentito esclusivamente dalle ore 6 alle ore 9:30, da Viale del Teatro Romano, attraverso Porta Ortacci percorribile sia in entrata che in uscita, ai soli veicoli le cui targhe siano state comunicate entro le ore 12 di sabato 12 maggio all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnate a mano allo sportello URP in Via della Repubblica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17.

I veicoli non previsti in elenco non potranno accedere al centro storico. L'accesso al centro, nelle giornate del 15 maggio, 20 maggio e 2 giugno, per la sola salita/discesa di persone con particolari difficoltà deambulatorie sarà consentito da Porta Ortacci fino alle 9:30, mentre l'area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone disabili sarà individuata negli stalli di sosta di Viale del Teatro Romano, fino a capienza dei posti disponibili. Si ringrazia per la collaborazione di tutti, indispensabile per consentire il sereno svolgimento della Festa.