(UMWEB) Perugia. E’ stata inaugurata domenica mattina 9 settembre la casetta dell’acqua di Colombella, la cinquantaseiesima nel territorio. All’incontro con i cittadini ed il Presidente della locale pro loco Stefano Monni, c’erano il Sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Urbano Barelli, il Presidente del Consiglio comunale Leonardo Varasano, il consigliere Otello Numerini, il dirigente Vincenzo Piro. In rappresentanza di Umbra Acque il Presidente Gianluca Carini, l’Amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio e alcuni dei dipendenti dedicati ad assicurare che dalle casette dell’acqua sgorghi acqua limpida e sicura.



L’inaugurazione è stata l’occasione per ricordare i valori a cui si ispira il progetto “L’acqua del Sindaco”, ovvero promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, ridurre il consumo della plastica, favorire l’associazione del bene acqua alla tutela dell’ambiente e dell’aggregazione sociale, ma anche, simbolicamente, alle ricchezze del patrimonio culturale e artistico della città. Con quest’ultimo obiettivo, in occasione dell’ultima edizione di Umbria Jazz, è stata temporaneamente installata in centro storico una fontanella mobile, con cui Umbra Acque contribuirà, grazie al ricavato della vendita dell’acqua, al restauro dell’acquedotto storico di Perugia tramite Art Bonus.